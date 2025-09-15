IR A
Grave denuncia contra Mirtha Legrand: fue acusada por su histórico chofer

Se trata de Marcelo Campos, quien estuvo trabajando junto a La Chiqui durante 30 años en tareas personales y laborales.

Mirtha Legrand quedó en vuelta en una extraña polémica tras ser denunciada por su histórico chofer por despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años. La presentación fue radicada y ya ratificada el viernes pasado a última hora, y llegó a los abogados de la conductora. Según reveló el periodista Luis Bremer, la demanda demoró en realizarse, ya que el hombre, Marcelo Campos, estaba siendo asesorado y que la espera se debió “a la necesidad de reunir pruebas” sobre los años en que trabajó en negro para la diva de los almuerzos.

Hubo una conciliación obligatoria típica de este proceso, donde fue un apoderado y no hubo resolución ni intercambio ni propuesta. Por lo tanto, avanza el juicio”, explicó el periodista en Desayuno Americano por América TV.

En ese sentido, explicó que Campos supo acompañar a La Chiqui durante más de treinta años y “la asistió en distintas tareas que tenían que ver no solamente con lo profesional, sino con lo personal”.

“Era una persona, además, que organizaba un poco la prensa cuando Mirtha iba a sus presencias en distintos teatros o eventos, algo que hoy sigue haciendo, pero con un chofer terciarizado”, agregó Bremer y, además, indicó que el hombre estaba registró en un gremio de publicidad, “mal registrado”.

La respuesta de Mirtha Legrand tras ser denunciada por su exchofer

En Desayuno Americano, Luis Bremen reveló la respuesta de Mirtha Legrand luego de haber sido denunciada por su histórico chofer, Marcelo Campos, por despido ilegal y registración fraudulenta.

“De parte de Mirtha dice que estaba registrado en otro gremio, porque el gremio de choferes nace a posteriori de la relación laboral de Marcelo con ella y que querían una resolución positiva y amigable”, detalló el comunicador en América TV, aunque también reveló que el abogado de Campos insiste que, de ser así, debió cambiarlo inmediatamente.

Por otro lado, el reclamo se centra en la diferencia económica que debería haber cobrado el trabajador en caso de estar bien inscrito en el gremio correspondiente. “La diferencia en plata era que, lo que supuestamente cobraba Marcelo por mes era $700.000 y debería haber cobrado 2 millones. Ese es uno de los reclamos”, subrayó Bremer.

