Este es el truco clave para poder hacer un puré de papa muy cremoso La técnica se volvió tendencia por el resultado que promete y las opiniones encontradas que generó. Por Agregar C5N en









¿Cuál es el truco para mejorar la cremosidad del puré? FREEPIK

Un video viral mostró una técnica que promete mejorar la textura del puré de papas.

El resultado sorprendió por su cremosidad y generó miles de reacciones en redes sociales.

El método despertó opiniones divididas entre quienes apoyan las nuevas técnicas y los más tradicionales.

Los usuarios también compartieron consejos para potenciar el sabor y la consistencia de la preparación. El puré de papas es uno de los acompañamientos más tradicionales y elegidos en las casas argentinas. Sin embargo, conseguir una textura bien cremosa y sin grumos suele demandar tiempo y esfuerzo con el clásico pisa papas, un utensilio que muchos consideran indispensable, aunque también puede resultar cansador de usar.

Una de las guarniciones mas elegidas por los argentinos. FREEPIK En ese contexto, un video publicado por la usuaria de TikTok @julibostal se volvió viral al mostrar un truco casero que promete facilitar la preparación. Su propuesta despertó miles de reacciones y abrió el debate entre quienes defienden los métodos tradicionales y quienes prefieren alternativas más prácticas.

De acuerdo con la creadora de contenido, el secreto consiste en reemplazar el pisa papas por una batidora eléctrica para procesar las papas hervidas. Con este método, asegura que es posible obtener un puré mucho más suave, homogéneo y sin grumos en pocos minutos, aunque la técnica también generó opiniones divididas entre los fanáticos de la cocina.

Cómo hacer un puré de papa super cremoso En las imágenes del video se puede ver que el resultado es un puré con una textura suave, cremosa y completamente homogénea, que muchos compararon con una mousse. El método llamó tanto la atención que varios usuarios en redes sociales lo describieron como una técnica propia de la repostería aplicada a una preparación salada.

@julibostal sonido original - julibostal Sin embargo, la técnica también generó un fuerte debate en las redes sociales. Mientras algunos celebraron la posibilidad de preparar un puré sin el esfuerzo del pisa papas, otros rechazaron por completo la idea. Entre las principales críticas, varios usuarios señalaron que batir la papa con demasiada intensidad altera la estructura del tubérculo y activa el almidón, lo que podría darle a la preparación una textura gomosa o "chiclosa".

El debate en redes sociales fue más allá del uso de la batidora. Mientras algunos usuarios insistieron en que "la papa no se bate" porque el puré pierde su textura tradicional, otros aprovecharon para compartir sus propios trucos de cocina. Entre las recomendaciones más repetidas aparecieron hervir las papas con un diente de ajo, incorporar nuez moscada para potenciar el sabor y sumar ingredientes como queso crema o incluso un huevo crudo al final de la preparación para lograr una consistencia más cremosa.