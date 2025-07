Lived in Makeup es la nueva tendencia en el maquillaje: de qué se trata y cómo aplicarla

Ideal para quienes buscan un look natural pero con actitud, esta tendencia es perfecta para iniciarse en el mundo del maquillaje y lograr un estilo relajado, versátil y con un toque chic.

Lived in Makeup, unestilo de maquillaje con acabado natural e ideal para cualquier evento informal.

Esta técnica de maquillaje es ideal para quienes buscan un look natural pero con actitud, esta tendencia es perfecta para iniciarse en el mundo del maquillaje y lograr un estilo relajado, versátil y con un toque chic .

Se realiza de manera muy práctica y sencilla, en simples pasos que a continuación te enseñamos cuáles son y en qué consisten. No te pierdas toda la información fundamental para aplicarlo en los eventos que más quieras y brillar como una espléndida famosa y artista. Incluso no requiere demasiados productos, con poco podés hacer mucho. Te enseñamos la técnica Lived in Makeup y así sumarte a la moda del momento.