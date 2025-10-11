Llegó a Argentina: cómo es la tendencia que busca que la belleza facial y el maquillaje luzca más natural

Este método está cambiando los tratamientos estéticos con un enfoque más sutil. Según los especialistas, la clave está en mantener la piel sana, luminosa y equilibrada.

Una nueva corriente estética gana fuerza en nuestro país y está cambiando los cánones tradicionales de belleza. Se trata de una tendencia que promueve un aspecto más fresco y auténtico , dejando atrás los retoques excesivos y los resultados artificiales. Su objetivo es realzar los rasgos propios de cada persona y alcanzar una armonía natural en el rostro.

Este cambio responde a una evolución en la industria del cuidado personal y la cosmética, donde cada vez más profesionales y marcas apuestan por tratamientos menos invasivos. En este contexto , la firma brasileña Rennova desembarcó en el país con propuestas que priorizan la sutileza y la salud de la piel, marcando un nuevo rumbo en los tratamientos estéticos del 2025.

El fenómeno, conocido como “belleza silenciosa”, mezcla procedimientos y rutinas de cuidado que buscan reflejar bienestar sin perder autenticidad. Con el apoyo de figuras reconocidas y expertos del sector, este estilo se consolida como un símbolo de elegancia discreta y naturalidad sostenida.

La llamada “belleza silenciosa” llegó a la Argentina impulsada por Rennova, una marca de medicina estética que promueve resultados sutiles y duraderos . Su filosofía se centra en potenciar lo que cada persona tiene de único, sin alterar la fisonomía del rostro. Este concepto, inspirado en el “lujo silencioso” de la moda y el cabello, propone tratamientos que mezclan efectividad y discreción.

Según los especialistas, la clave está en mantener la piel sana, luminosa y equilibrada. Los tratamientos más utilizados incluyen bioestimuladores de colágeno, vitaminas faciales, ácido hialurónico y polinucleótidos en dosis moderadas. Estos procedimientos hidratan en profundidad y mejoran la textura sin modificar los rasgos, sino resaltando su armonía natural.

En Argentina, celebridades como Carla Peterson y Eugenia “La China” Suárez adoptaron este estilo, mostrando un look radiante y relajado. También lo hicieron Zaira Nara y Valeria Mazza, dejando en claro que la tendencia se expande entre quienes buscan verse bien sin recurrir a cambios drásticos.

El cuidado diario en casa también es parte esencial de esta filosofía. Los expertos recomiendan limpiar la piel con productos suaves, aplicar sérums antioxidantes con vitamina C, hidratar con cremas de ácido hialurónico y usar protector solar a diario. Las mascarillas y exfoliaciones semanales ayudan a mantener la luminosidad. Además, factores como la alimentación, el descanso y la hidratación son determinantes para conservar una piel saludable y evitar que los resultados se diluyan con el tiempo.