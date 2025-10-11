11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Llegó a Argentina: cómo es la tendencia que busca que la belleza facial y el maquillaje luzca más natural

Este método está cambiando los tratamientos estéticos con un enfoque más sutil. Según los especialistas, la clave está en mantener la piel sana, luminosa y equilibrada.

Por
Estos procedimientos priorizan la autenticidad y el bienestar facial.

Estos procedimientos priorizan la autenticidad y el bienestar facial.

Freepik

Una nueva corriente estética gana fuerza en nuestro país y está cambiando los cánones tradicionales de belleza. Se trata de una tendencia que promueve un aspecto más fresco y auténtico, dejando atrás los retoques excesivos y los resultados artificiales. Su objetivo es realzar los rasgos propios de cada persona y alcanzar una armonía natural en el rostro.

Una famosa actriz apostó por no usar maquillaje y puso a la moda un estilo particular en la semana de la moda.
Te puede interesar:

Esta famosa actriz apostó por no usar maquillaje e impuso un nuevo look en la semana de la moda: cuál es

Este cambio responde a una evolución en la industria del cuidado personal y la cosmética, donde cada vez más profesionales y marcas apuestan por tratamientos menos invasivos. En este contexto, la firma brasileña Rennova desembarcó en el país con propuestas que priorizan la sutileza y la salud de la piel, marcando un nuevo rumbo en los tratamientos estéticos del 2025.

El fenómeno, conocido como “belleza silenciosa”, mezcla procedimientos y rutinas de cuidado que buscan reflejar bienestar sin perder autenticidad. Con el apoyo de figuras reconocidas y expertos del sector, este estilo se consolida como un símbolo de elegancia discreta y naturalidad sostenida.

rennova

Así es la tendencia de la moda que apuesta por una belleza más natural

La llamada “belleza silenciosa” llegó a la Argentina impulsada por Rennova, una marca de medicina estética que promueve resultados sutiles y duraderos. Su filosofía se centra en potenciar lo que cada persona tiene de único, sin alterar la fisonomía del rostro. Este concepto, inspirado en el “lujo silencioso” de la moda y el cabello, propone tratamientos que mezclan efectividad y discreción.

Según los especialistas, la clave está en mantener la piel sana, luminosa y equilibrada. Los tratamientos más utilizados incluyen bioestimuladores de colágeno, vitaminas faciales, ácido hialurónico y polinucleótidos en dosis moderadas. Estos procedimientos hidratan en profundidad y mejoran la textura sin modificar los rasgos, sino resaltando su armonía natural.

Ravenna

En Argentina, celebridades como Carla Peterson y Eugenia “La China” Suárez adoptaron este estilo, mostrando un look radiante y relajado. También lo hicieron Zaira Nara y Valeria Mazza, dejando en claro que la tendencia se expande entre quienes buscan verse bien sin recurrir a cambios drásticos.

El cuidado diario en casa también es parte esencial de esta filosofía. Los expertos recomiendan limpiar la piel con productos suaves, aplicar sérums antioxidantes con vitamina C, hidratar con cremas de ácido hialurónico y usar protector solar a diario. Las mascarillas y exfoliaciones semanales ayudan a mantener la luminosidad. Además, factores como la alimentación, el descanso y la hidratación son determinantes para conservar una piel saludable y evitar que los resultados se diluyan con el tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este corte clásico reaparece como una de las apuestas preferidas de las celebridades.

Este peinado no pasa de moda, es el más elegido por las famosas e incluso rejuvenece: de cuál se trata

La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.

Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

Con un flequillo muy corto y un recogido tipo moño.

Este peinado con un miniflequillo volvió a estar de moda y es la tendencia en belleza

Enmarca el rostro y aporta un efecto rejuvenecedor sin necesidad de grandes cambios.

Por qué el flequillo abierto se convirtió en el estilo ideal para las mujeres mayores de 50

Rosalía volvió a demostrar que la moda es para ella un lenguaje artístico.

Rosalía lució las axilas teñidas y sorprendió al mundo de la moda: cómo es la tendencia

Esta práctica también funciona como un ritual de autocuidado.

Qué es el yoga facial y por qué puede aportar en tu día a día para el mantenimiento de tu piel

Rating Cero

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

últimas noticias

play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 9 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 13 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 15 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 16 minutos
Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Hace 20 minutos