Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Frascos de vidrio: ideales para guardar tornillos, botones, especias, cosméticos o incluso para congelar caldos y salsas.
Corchos de vino: se pueden transformar en imanes, posavasos o decoraciones; varias vinotecas los reciben para reciclar.
Jeans viejos: sirven como trapos, bolsos o retazos de costura; si están en buen estado, donarlos es una opción.
Teléfonos antiguos: donarlos o venderlos evita que terminen en basurales y libera espacio en casa.
Bolsas de pan: útiles para residuos de mascotas o para proteger objetos al guardar.
Diarios: sirven como envoltorio creativo para regalos o para cubrir superficies al pintar.
Cartones de leche: pueden convertirse en macetas, organizadores o bloques de hielo para conservadoras.
Fotos y postales viejas: se transforman en tarjetas caseras para cumpleaños o fiestas.
Recipientes de helado: perfectos para guardar alimentos secos, juguetes pequeños o herramientas.
Tapas de frascos y botellas: funcionan como base para patas de muebles o proyectos de manualidades.
Cartuchos de impresora: muchas marcas los reciben para reciclar.
Agua sobrante de pintura: útil para regar plantas ornamentales no comestibles.
DVD, CD o cintas: se pueden convertir en móviles decorativos o manualidades.
Accesorios de cabello: sirven para atar cables o sostener tallos de plantas.
Ropa vieja: se puede cortar para trapos de limpieza o donar si todavía es usable.
Llaves sin uso: pueden transformarse en collares, llaveros o artesanías.
Neumáticos: útiles para macetas grandes, hamacas o para entregar en puntos de acopio.
Tarros para grasa: perfectos para guardar aceite usado antes de reciclarlo.
Bolsas de plástico: reutilizarlas para basura o empaques, o llevarlas a un centro de acopio.
Estuches de lentes de contacto: ideales para guardar cremas, maquillaje o pastillas en viajes.
Cartón: cajas y envases se pueden convertir en organizadores o juguetes.
Botellas plásticas: cortadas sirven para macetas, regaderas o para guardar monedas.
Corbatas de pan: ayudan a mantener los cables ordenados.
Tapas transparentes: útiles debajo de frascos para evitar marcas.
Restos de comida: se pueden compostar para obtener fertilizante natural.
Recipientes de toallitas húmedas: se transforman en dispensadores de lana, bolsas o hilos.
Libros: se pueden intercambiar con vecinos o donar a bibliotecas.
Papel de aluminio: sirve para reflejar luz en plantas o cerrar paquetes herméticamente.
Botellas vacías de desodorante: útiles para manualidades o guardar pintura.
Bolsas de supermercado: separarlas y llevarlas a programas de reciclaje específicos.
Ramas caídas: perfectas para decoración o un arbolito de Navidad casero.
Envases de bálsamo labial: ideales para pequeñas porciones de cremas o lociones en viajes.
Correo basura: sobres para guardar semillas o tornillos, y papel triturado para acolchar envíos.