28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

La información sobre cómo separarlos y prepararlos para su reutilización se vuelve esencial para que el proceso sea efectivo y realmente contribuya.

Por
Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

El reciclaje se ha convertido en un hábito cada vez más presente en los hogares, no solo por su impacto ambiental, sino también por la facilidad con la que muchos objetos cotidianos pueden recibir una segunda vida. En cada casa hay productos que, con un poco de organización y conocimiento, pueden transformarse en recursos útiles, evitando que terminen innecesariamente en la basura y contaminen el Medio Ambiente.

Ideas fáciles y sencillas para reutilizar envases de leche en organizadores.
Te puede interesar:

Este producto es clave para todas las familias y podés reciclar su envase para decorar tu casa

La clave está en identificar aquellos materiales que se usan a diario y que suelen descartarse de manera automática. Desde envases hasta objetos de uso común, estos productos ofrecen la posibilidad de reciclar de manera sencilla. Más allá del impacto ecológico, la práctica del reciclaje también genera conciencia sobre el valor de los recursos y la importancia de reducir el consumo innecesario.

Cuáles son los productos caseros que se pueden reciclar fácilmente

Reciclaje

Muchos objetos cotidianos que tenemos en casa pueden tener una segunda vida si los reutilizamos adecuadamente:

  • Frascos de vidrio: ideales para guardar tornillos, botones, especias, cosméticos o incluso para congelar caldos y salsas.

  • Corchos de vino: se pueden transformar en imanes, posavasos o decoraciones; varias vinotecas los reciben para reciclar.

  • Jeans viejos: sirven como trapos, bolsos o retazos de costura; si están en buen estado, donarlos es una opción.

  • Teléfonos antiguos: donarlos o venderlos evita que terminen en basurales y libera espacio en casa.

  • Bolsas de pan: útiles para residuos de mascotas o para proteger objetos al guardar.

  • Diarios: sirven como envoltorio creativo para regalos o para cubrir superficies al pintar.

  • Cartones de leche: pueden convertirse en macetas, organizadores o bloques de hielo para conservadoras.

  • Fotos y postales viejas: se transforman en tarjetas caseras para cumpleaños o fiestas.

  • Recipientes de helado: perfectos para guardar alimentos secos, juguetes pequeños o herramientas.

  • Tapas de frascos y botellas: funcionan como base para patas de muebles o proyectos de manualidades.

  • Cartuchos de impresora: muchas marcas los reciben para reciclar.

  • Agua sobrante de pintura: útil para regar plantas ornamentales no comestibles.

  • DVD, CD o cintas: se pueden convertir en móviles decorativos o manualidades.

  • Accesorios de cabello: sirven para atar cables o sostener tallos de plantas.

  • Ropa vieja: se puede cortar para trapos de limpieza o donar si todavía es usable.

  • Llaves sin uso: pueden transformarse en collares, llaveros o artesanías.

  • Neumáticos: útiles para macetas grandes, hamacas o para entregar en puntos de acopio.

  • Tarros para grasa: perfectos para guardar aceite usado antes de reciclarlo.

  • Bolsas de plástico: reutilizarlas para basura o empaques, o llevarlas a un centro de acopio.

  • Estuches de lentes de contacto: ideales para guardar cremas, maquillaje o pastillas en viajes.

  • Cartón: cajas y envases se pueden convertir en organizadores o juguetes.

  • Botellas plásticas: cortadas sirven para macetas, regaderas o para guardar monedas.

  • Corbatas de pan: ayudan a mantener los cables ordenados.

  • Tapas transparentes: útiles debajo de frascos para evitar marcas.

  • Restos de comida: se pueden compostar para obtener fertilizante natural.

  • Recipientes de toallitas húmedas: se transforman en dispensadores de lana, bolsas o hilos.

  • Libros: se pueden intercambiar con vecinos o donar a bibliotecas.

  • Papel de aluminio: sirve para reflejar luz en plantas o cerrar paquetes herméticamente.

  • Botellas vacías de desodorante: útiles para manualidades o guardar pintura.

  • Bolsas de supermercado: separarlas y llevarlas a programas de reciclaje específicos.

  • Ramas caídas: perfectas para decoración o un arbolito de Navidad casero.

  • Envases de bálsamo labial: ideales para pequeñas porciones de cremas o lociones en viajes.

  • Correo basura: sobres para guardar semillas o tornillos, y papel triturado para acolchar envíos.

Reutilizar estos objetos no solo es económico, sino que ayuda a reducir residuos y contribuye al cuidado del medio ambiente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“Soy cubana y la ropa vieja yo no la boto, la reutilizo”, aseguró una usuaria.

Esta alfombra está hecha de productos reciclados y la podés crear en tu casa: quedará única en el mundo

La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo copenhague”.

De buzo a chaleco: así podés reciclar esta prenda si tenés las mangas desgastadas

Podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa.

No los tires: así podés reciclar los botones que te sobran y decorar tu casa

Las nuevas empresas que toman medidas a favor del Medio Ambiente

Esta planta de reciclaje busca aprovechar las baterías de los autos con una innovadora idea: cuál es

El Huertapalooza 2025 se realiza con entrada libre y gratuita. 

Llega Huertapalooza 2025: el festival que une la importancia de la agroecología con la nutrición

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores. 

Proyecto de reciclaje: cuál es la iniciativa que busca potenciar la reutilización del vidrio

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Hace 9 minutos
Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

Hace 20 minutos
Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Hace 29 minutos
Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

Hace 31 minutos
Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Hace 43 minutos