Las mejores propuestas para la Semana de la Dulzura

MOSHU: ESPECIALISTAS EN TORTAS AL ESTILO AMERICANO

Pastelería de inspiración norteamericana y una completa propuesta de brunch son los bastiones de este concurrido local de Saavedra, pero las estrellas del menú son sus tortas, distinguidas por su frescura, calidad y originalidad. La semana de la dulzura es una gran excusa para pasar a probar algunas de sus opciones, que se dividen en Old Fashioned Cakes, Cheesecakes y Classic Cakes and Beyond.