28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Estas poses son una alternativa natural para evitar medicamentos si se tiene problemas para conciliar el sueño.

Por
Estas posturas son consideradas restaurativas y permiten conciliar el sueño.

Estas posturas son consideradas restaurativas y permiten conciliar el sueño.

Webconsultas

El insomnio es uno de los problemas más comunes que sufren las personas, por lo cual se han probado diversas estrategias para poder combatir este tipo de dificultades. Desde algunas infusiones con hierbas naturales hasta medicamentos, muchos no logran conciliar el sueño con tanta facilidad. Afortunadamente, el yoga es una alternativa para resolver el inconveniente.

Con estas posiciones, conciliar el sueño es mucho más factible.
Te puede interesar:

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Se trata de una actividad tan versátil que cuenta con algunas posturas que sirven para relajar el cuerpo y la mente, y por ende permite dormirse más rápido. Así, representa una solución práctica y sencilla, ya que son asanas simples y que se combinan con técnicas de respiración.

Insomnio
Evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico, incluso en rutinas breves que se adapten a los horarios personales, ayuda a disminuir significativamente el riesgo de enfermedades, molestias físicas e incluso situaciones graves como la muerte prematura

Evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico, incluso en rutinas breves que se adapten a los horarios personales, ayuda a disminuir significativamente el riesgo de enfermedades, molestias físicas e incluso situaciones graves como la muerte prematura

Son cada vez más las personas que practican yoga antes de dormir, para liberar tensiones acumuladas del día. Este tipo de prácticas reducen el estrés y la ansiedad, dos factores que inciden profundamente en la calidad del sueño.

Y dentro del yoga hay algunas posturas que se consideran restaurativas. La persona se mantiene durante varios minutos en una misma posición, a veces con apoyo de almohadones, y esta postura favorece la relajación profunda al activar el sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso y la recuperación.

Las 9 posturas de yoga para dormirse lo más rápido posible

  • La Balasana, conocida como postura del niño, permite el estiramiento suave y la conexión con la respiración. Arrodillada en el suelo con las rodillas juntas y los pies tocándose detrás, la persona exhala y lleva el torso hacia adelante hasta apoyar el abdomen sobre los muslos. La frente descansa suavemente en el suelo.
  • La postura del perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana, comienza en posición de cuatro patas. Al exhalar, se empujan las manos contra al suelo, se elevan las caderas hacia el techo y se estiran las piernas. El cuerpo forma una V invertida.
perro boca abajo
  • La postura de la pinza sentada, Paschimottanasana, se basa en la flexión hacia adelante. Se logra un estiramiento profundo de la parte posterior del cuerpo.
  • La postura de la pinza de pie, Uttanasana, Es una flexión hacia adelante que se realiza desde la posición de pie. También estira profundamente la parte posterior del cuerpo.
  • La postura de la vela, Sarvangasana, es un clásico del yoga. Consiste en elevar el cuerpo sobre los hombros con las piernas extendidas hacia el cielo. Las manos sostienen la zona lumbar. El punto de partida es estar acostado boca arriba. Se prioriza la elongación de la columna y se estimula la glándula tiroides.
Sarvangasana-or-Shoulder-Stand-Pose-or-Salamba-Sarvangasana
  • La postura fácil, Sukhasana, es una postura habitual para meditación. La persona se sienta en el suelo y cruza las piernas dejando que las rodillas caigan hacia los lados. La columna debe mantenerse erguida. Es una postura que contribuye a la serenidad.
  • La postura del cadáver, Savasana, se realiza acostado boca arriba con las piernas estiradas, ligeramente separadas. Los brazos descansan a lo largo del cuerpo y la cabeza permanece centrada. Se debe combinar con la concentración en la respiración. Es una postura de relajación, que libera al cuerpo de tensiones.
  • La postura del bebé feliz, Ananda Balasana, se hace acostado sobre la espalda. Al exhalar, se llevan las rodillas hacia el pecho y las plantas de los pies quedan hacia arriba. Es sumamente relajante y calma el sistema nervioso.
Ananda-Balasana-The-Happy-Baby-Pose
  • Postura del gato, Chakravakasana, se realiza en cuatro patas. Incluye una secuencia de estiramientos, entre los que se destaca el arqueado suave de la espalda.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El yoga en general es una gran disciplina para eliminar el estrés, pero hay una postura que nunca falla para generar serenidad.

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

El caso de María Reolina, una mujer de 117 años residente en Valença, en el estado de Río de Janeiro, ha generado asombro en su entorno y entre los equipos de salud de Brasil. 

Tiene 117 años, vio pasar a 36 presidentes brasileños y es un ejemplo de longevidad: cuál es la historia de María Reolina

Hay un ingrediente que si se suma al café de la mañana, puede ser muy beneficioso para la salud mental.

El ingrediente secreto que se puede sumar al café para tener una ola de energía a la mañana

Esta postura de yoga es ideal para eliminar el estrés.

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

A Cormillot le colocaron un stent. Ya fue dado de alta, pero deberá realizarse estudios.

Preocupación por el estado de salud de Cormillot: "Nos asustamos"

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ahorca a varios sectores productivos.

Sojeros de EEUU protestan por el freno de compras de China tras los aranceles: qué rol ocupa Argentina

Hace 5 minutos
Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Hace 9 minutos
Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Hace 9 minutos
Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Hace 21 minutos
Secar la ropa dentro de casa durante el invierno es una opción muy conveniente para evitar preocupaciones relacionadas con el clima.  

Qué hacer si no se te seca la ropa después de lavarla en días de lluvia

Hace 32 minutos