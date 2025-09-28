Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

No siempre es necesario usar cosméticos caros para mejorar el aspecto de la piel. En los últimos meses, una preparación fácil de elaborar con ingredientes de uso cotidiano se volvió furor en redes sociales, destacada por su capacidad para hidratar, exfoliar y devolver luminosidad al rostro y al cuerpo.

La mezcla incluye el poder humectante del aceite de coco con el efecto exfoliante del azúcar , logrando un resultado visible en poco tiempo y con un presupuesto mínimo. La fórmula comenzó como un consejo viral, pero rápidamente despertó la atención de especialistas que explicaron por qué puede ser un complemento útil dentro de una rutina de cuidado.

Este truco, que circula en plataformas como TikTok e Instagram, se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar. Más allá de su popularidad, dermatólogos y expertos en estética advierten sobre la importancia de aplicarlo con moderación para evitar irritaciones y potenciar sus beneficios de manera segura.

La receta consiste en mezclar media taza de azúcar con un cuarto de taza de aceite de coco hasta lograr una pasta de textura granulada. Los especialistas sugieren aplicarla sobre la piel ligeramente húmeda con suaves masajes circulares, lo que permite retirar células muertas y estimular la circulación sanguínea. Luego de unos minutos, se enjuaga con agua tibia y se recomienda finalizar con una crema hidratante para potenciar el efecto.

Entre sus beneficios se destacan la hidratación profunda que aporta el aceite de coco y la limpieza de poros que consigue el azúcar. Además, la preparación posee propiedades antioxidantes y antibacterianas que ayudan a retrasar los signos de envejecimiento y mantener una piel más saludable y uniforme.

aceite coco

Los dermatólogos remarcan que, a pesar de ser un método económico y eficaz, no debe aplicarse más de dos veces por semana, ya que un uso excesivo puede causar resequedad o irritación. También advierten que no es aconsejable para quienes sufren de acné, dado que podría obstruir los poros y empeorar los brotes. Por otra parte, algunos estudios señalan que esta mezcla puede aplicarse ocasionalmente en el cuero cabelludo para nutrirlo y favorecer la fortaleza capilar.