La vida disidente de Carlos Maslatón: "Soy un liberal conservador, amigo del peronismo"

Carlos Maslatón El Viaje 1.jpg Diego Iglesias y Carlos Maslatón. en un mano a mano imperdible.

A su vez, aclaró que existe una corriente no gorila en el conservadurismo argentino que se mantiene a través de los años. En cuanto a las principales figuras del panorama político actual, Maslatón describió a Cristina Kirchner como "brillante, pero creo que tiene un cierto resentimiento que lo manifestó en el segundo mandato y que le causó mucho daño".

Haciendo referencia sobre las diferentes medida que tomó la actual vicepresidenta, recordó "la ley de prensa, la toma por la fuerza de YPF, se mezclaron con el chavismo. La grieta es la consecuencia del susto que el kirchnerismo expandió para aquellos que no eran del partido en el año 2012 y 2013". Maslatón remarca que estas cuestiones revivieron al gorilismo, "extinguido en la década del ´90 pero que resurge en esos dos años".

En cuanto a Mauricio Macri, el abogado reconoce que "a Macri, no lo veo muy interesado en la política, se le dio que quería ser presidente. Le fue mal, falló por la política económica, fue una repetición de lo planteado durante la dictadura militar que terminó en un desastre absoluto".

En un momento figura cercana, Maslatón está distanciado de Javier Milei desde hace meses. "No me gusta las cosas que dice y su plan de gobierno. Creo que Argentina ya está saliendo adelante, pero no va por el lado del recorte del gasto público sino por el reordenamiento financiero. En la lucha por el recorte del gasto público va a patinar", advirtió.

En cuanto al futuro del país, describió que "el poder en la Argentina está muy disperso, todo el mundo tiene un poco de poder. Por eso es muy difícil de gobernar, lo próximo que se viene son políticos que busquen consenso". Pero también resaltó que en el supuesto caso que alguien le proponga compartir una fórmula política, "no podría estar con el kirchnerismo".

Entre la escritura y la política

"Siempre fui un disidente, opinando diferente de lo que era el consenso medio", así describe Maslatón su infancia. Desde chico cuestionaba la autoridad y asegura que por eso es como es. En esta línea añadió que "el liberal es un tipo que está enfrentado a la autoridad, con el tiempo me hice más conservador, más que conservador respeto al poder". Pero aclara que ahora se enfrenta al poder opinando diferente de cómo hay que opinar.

El abogado explicó que si bien desde chico escribe la escritura nunca fue una decisión consciente: "Escribir es una consecuencia de una necesidad de expresión".

Además explicó que el interés por la política surgió desde el colegio secundario, "me convertí en una persona que opinaba sobre los asuntos de la realidad". Durante su paso por la universidad participó activamente, se enfrentó al oficialismo en la UCD y armó una agrupación desafiando varios factores.

En esa línea contó que durante el primer año del Colegio Nacional llegó a su casa y había un hombre hablando con su madre, quien le confió: "Me dice que viene de la Aduana por tráfico de drogas, que tu nombre está en un librito de unos narcos".

Maslaton.jpg "Siempre fui un disidente, opinando diferente de lo que era el consenso medio", afirmó Maslatón.

Luego de una breve charla, el extraño explicó que en realidad iba a verlo por la correspondencia que recibía Carlos de diferentes países, entre ellos varios comunistas. "Escucho radio mando cartas y me contestan, entre ellos países comunistas. No soy bolche, le digo pero leo las cosas que me mandan. Estupideces de la Revolución Argentina", le manifestó él,

En esa línea comentó que "no me gusta el comunismo, porque me quita libertad, yo busco poder opinar, moverme del país, ir al exterior. No es por la parte económica, es porque no puedo hacer nada con el comunismo". Aunque aclaró que "tengo una visión capitalista más bien tercermundista. En el ´Primer Mundo´ me siento un poco oprimido".

El récord Guinness de Carlos Maslatón y su experiencia en el Mundial Qatar 2022

En sus redes sociales, Carlos Maslatón compartió su día a día viviendo a full el Mundial Qatar 2022. "Fue una cosa espectacular, la marcha por la Selección para mí es una muestra de libertad. Ganamos un Mundial muy difícil, ver el Mundial y ver ganar a la Selección es increíble. No me importa más nada", se entusiasmó el analista. Y agregó: "Mi jugador favorito es Messi y después ´Dibu´ Martínez, fue fundamental", declaró.

Maslatón logró asistir a 42 partidos de los 64 disputados en el país de Medio Oriente. "De los 64 partidos le restamos 8 que son los que se jugaron en paralelo, quedan 56", manifestó el abogado. Por eso, su intención fue anotarse para ostentar un récord Guinness: "El hombre que presenció más partidos durante una Copa del Mundo". Ya tiene la solicitud completa y espera presentar todos los tickets, comprobantes de compras y fotografías que acrediten que se quedó desde el principio a fin de cada encuentro.

Incluso un partido logró colarse porque no tenía entradas. Fue en el encuentro entre Gales y Estados Unidos, cuando pasó camuflado en un grupo de qataríes que ingresaron mostrando solamente su credencial de identificación.

Pero esa no es la única práctica poco común. "Desde los 12 años como afuera, es decir que hace 52 años que no como en ninguna casa", comentó. "Mi vida es irregular, porque así lo siento. No me gusta la rutina, la vida cuando es muy variada es mucho más larga", finalizó.

¿Cómo fue el viaje de Carlos Maslatón?

- Variado, divertido, soy feliz. Tengo problemas, todo el mundo tiene problemas, pero yo estoy contento. Está todo bárbaro.