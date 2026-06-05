IR A
IR A

Se filtró el pedido de Sydney Sweeney al director en la última temporada de Euphoria: sorprendió a todos

Una revelación del creador de la exitosa serie de HBO sorprendió a los fanáticos. Sam Levinson contó cuál fue la postura de la actriz respecto de algunas de las escenas más comentadas de la última entrega y reavivó el debate en redes sociales.

A pesar de las polémicas

A pesar de las polémicas, la serie volvió a posicionarse entre los contenidos más comentados del año y consolidó a Sydney Sweeney como una de las figuras más influyentes de la industria audiovisual actual.

  • Una revelación del creador de la serie volvió a generar repercusión entre los fanáticos.
  • Sydney Sweeney tuvo una postura firme sobre el desarrollo de su personaje.
  • Sam Levinson compartió detalles inéditos del detrás de escena.
  • Las declaraciones reavivaron el debate sobre algunas secuencias de la última temporada.
  • Euphoria fue una de las series más comentadas de los últimos años.

Se filtró el pedido de Sydney Sweeney al director en la última temporada de Euphoria: una revelación de Sam Levinson volvió a poner a Euphoria en el centro de la conversación. que fue lo que sorprendió a todos

Juana Molina y una emotiva despedida a su mamá
Te puede interesar:

Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

El creador de la serie contó cuál fue la inesperada postura de Sweeney respecto de algunas de las escenas más comentadas de la última entrega.

La última entrega de la producción protagonizada por Zendaya estuvo marcada por numerosas discusiones en plataformas digitales. Algunas escenas protagonizadas por el personaje de la joven protagonista despertaron opiniones divididas entre quienes valoraron las decisiones creativas de la producción y quienes cuestionaron determinados recursos narrativos utilizados en pantalla.

Sydney Sweeney

Qué pidó Sydney Sweeney sobre sus escenas desnuda en Euphoria

Aunque la última temporada de Euphoria ya llegó a su fin, continúan apareciendo detalles sobre el detrás de escena de una de las producciones más comentadas de los últimos años. Esta vez fue el propio creador de la serie, Sam Levinson, quien reveló una conversación que mantuvo con Sydney Sweeney antes de filmar algunas secuencias que generaron controversia entre los espectadores.

Durante una entrevista, Levinson explicó que inicialmente había considerado reducir o modificar determinadas escenas que aparecían en el guion. Sin embargo, según relató, fue la actriz quien se mostró en desacuerdo con esa posibilidad y defendió la coherencia de su personaje dentro de la historia.

La intérprete, que da vida a Cassie en la ficción, habría señalado que ciertos momentos formaban parte esencial de la construcción del personaje y que eliminarlos afectaría la narrativa planteada para la temporada. Las declaraciones sorprendieron a muchos seguidores de la serie, especialmente porque varias de esas escenas fueron ampliamente debatidas en redes sociales desde el estreno de los primeros episodios.

Sydney Sweeney

Levinson también aprovechó la entrevista para destacar el profesionalismo de la artista y aseguró que existe una relación de confianza construida a lo largo de los años de trabajo compartido. Además, explicó que todas las decisiones relacionadas con escenas íntimas atraviesan distintos procesos de consentimiento y coordinación. Según indicó, los actores tienen la posibilidad de expresar sus límites y sentirse cómodos con el material que interpretan antes de cada rodaje.

El director remarcó que uno de los aspectos más importantes durante las grabaciones es garantizar un ambiente seguro para que el elenco pueda desarrollar sus personajes con libertad y sin presiones innecesarias.

    Noticias relacionadas

    Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

    Chunchuna Villafañe, una vida dedicada al cine: una por una, todas las películas en las que actuó

    una colada en gran hermano: quien es alejandra majluf, la reconocida actriz de la decada del 90 que entro a la casa

    Una "colada" en Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reconocida actriz de la década del 90 que entró a la casa

    Araceli González celebró la revinculación familiar en el estreno de la nueva obra de Adrián Suar.

    Araceli González y el misterio de la ausencia de Fabián Mazzei en su evento con Adrián Suar

    Marilyn nació el 1º de junio de 1926, en Los Ángeles.

    Abusos, desdén y un solo amor leal: el rol fatal de los hombres en la vida de Marilyn Monroe

    Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

    Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

    El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

    El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

    últimas noticias

    El Indio Solari falleció a sus 77 años. 

    Conmoción en el rock nacional: murió el Indio Solari

    Hace menos de un minuto
    Se trata del actor James Handy.

    Reconocido actor de Top Gun y Jumanji fue asesinado a puñaladas por el hijo de su novia

    Hace 34 minutos
    ¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

    Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 800.000 pesos a 30 días en junio

    Hace 41 minutos
    Buenos Aires y La Pampa están bajo alerta por lluvias. 

    Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias

    Hace 1 hora
    El piloto de Alpine va por un nuevo resultado histórico.

    Gran Premio de Mónaco: Colapinto afronta la primera práctica libre

    Hace 1 hora