Se filtró el pedido de Sydney Sweeney al director en la última temporada de Euphoria: sorprendió a todos

Una revelación del creador de la exitosa serie de HBO sorprendió a los fanáticos. Sam Levinson contó cuál fue la postura de la actriz respecto de algunas de las escenas más comentadas de la última entrega y reavivó el debate en redes sociales.

A pesar de las polémicas, la serie volvió a posicionarse entre los contenidos más comentados del año y consolidó a Sydney Sweeney como una de las figuras más influyentes de la industria audiovisual actual.

Se filtró el pedido de Sydney Sweeney al director en la última temporada de Euphoria: una revelación de Sam Levinson volvió a poner a Euphoria en el centro de la conversación. que fue lo que sorprendió a todos

El creador de la serie contó cuál fue la inesperada postura de Sweeney respecto de algunas de las escenas más comentadas de la última entrega.

La última entrega de la producción protagonizada por Zendaya estuvo marcada por numerosas discusiones en plataformas digitales. Algunas escenas protagonizadas por el personaje de la joven protagonista despertaron opiniones divididas entre quienes valoraron las decisiones creativas de la producción y quienes cuestionaron determinados recursos narrativos utilizados en pantalla.

Aunque la última temporada de Euphoria ya llegó a su fin, continúan apareciendo detalles sobre el detrás de escena de una de las producciones más comentadas de los últimos años. Esta vez fue el propio creador de la serie, Sam Levinson, quien reveló una conversación que mantuvo con Sydney Sweeney antes de filmar algunas secuencias que generaron controversia entre los espectadores.

Durante una entrevista, Levinson explicó que inicialmente había considerado reducir o modificar determinadas escenas que aparecían en el guion. Sin embargo, según relató, fue la actriz quien se mostró en desacuerdo con esa posibilidad y defendió la coherencia de su personaje dentro de la historia.

La intérprete, que da vida a Cassie en la ficción, habría señalado que ciertos momentos formaban parte esencial de la construcción del personaje y que eliminarlos afectaría la narrativa planteada para la temporada. Las declaraciones sorprendieron a muchos seguidores de la serie, especialmente porque varias de esas escenas fueron ampliamente debatidas en redes sociales desde el estreno de los primeros episodios.

Sydney Sweeney

Levinson también aprovechó la entrevista para destacar el profesionalismo de la artista y aseguró que existe una relación de confianza construida a lo largo de los años de trabajo compartido. Además, explicó que todas las decisiones relacionadas con escenas íntimas atraviesan distintos procesos de consentimiento y coordinación. Según indicó, los actores tienen la posibilidad de expresar sus límites y sentirse cómodos con el material que interpretan antes de cada rodaje.

El director remarcó que uno de los aspectos más importantes durante las grabaciones es garantizar un ambiente seguro para que el elenco pueda desarrollar sus personajes con libertad y sin presiones innecesarias.