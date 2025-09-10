10 de septiembre de 2025 Inicio
Prevención del suicidio: señales para reconocer una depresión y un riesgo de suicidio

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 700 mil personas pierden la vida por propia voluntad, por lo que se trata de una problemática sanitaria y social.

Prevenir implica educar y acompañar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, impulsado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de generar conciencia y promover estrategias de acompañamiento y contención.

Según la OMS, cada año más de 700.000 personas pierden la vida por suicidio en el mundo, por lo que se trata de una de las principales problemáticas de salud pública a nivel global.

Daniela Torres, psicóloga del CMC Salta de Boreal Salud (MP 1404) remarcó: “Cada vez más personas comienzan a comprender que la salud emocional merece la misma atención que la salud física. Así como los chequeos médicos periódicos permiten prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes o los problemas cardíacos, es esencial implementar también herramientas que ayuden a identificar síntomas de depresión, ansiedad o estrés crónico. Prestar atención al bienestar psicológico no solo es un acto de autocuidado, sino también una forma de fortalecer la salud integral.”

Si bien el suicidio se asocia a un acto individual, que se ejecuta en la esfera intima, hay que entender que este evento de la vida humana tiene un alcance colectivo como problema sanitario y social.

Día Mundial de Prevención del Suicidio

Señales para reconocer una depresión y un riesgo de suicidio

  • Cambios drásticos en el estado de ánimo: pasar de la tristeza profunda a una aparente calma repentina, o mostrar irritabilidad constante puede ser un signo de alerta.
  • Aislamiento social: alejarse de familiares, amigos o actividades que antes disfrutaba es una de las señales más comunes de que la persona atraviesa un malestar emocional serio.
  • Cambios en hábitos de sueño y alimentación: dormir demasiado o muy poco, perder el apetito o comer en exceso reflejan un desbalance emocional que no debe ignorarse.

“Reconocer estas y otras señales a tiempo es fundamental para salvar vidas, ya que permiten brindar apoyo inmediato a quienes atraviesan un momento crítico. Muchas veces, las personas que sufren en silencio no piden ayuda de manera directa, por lo que estar atentos a estos signos se convierte en una herramienta clave para la prevención. Identificarlos y actuar con empatía, ofreciendo escucha y acompañamiento, puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación.” agregaron desde Boreal Salud.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, hay que recordar que la salud mental es el corazón invisible del bienestar. La creación de una cultura que valore la salud mental con la misma importancia que la salud física no solo ayuda a reducir el riesgo de suicidio, sino que construye comunidades más resilientes, empáticas y saludables.

