El ejercicio que se puede hacer en casa sin aparatos ni equipamiento recomendado Harvard

El método de entrenamiento tiene múltiples beneficios. Además de aumentar la fuerza, optimiza la flexibilidad y el equilibrio general.

Por
El ejercicio se puede realizar en casa. 

 

  • Calistenia es un método de ejercicio altamente efectivo y accesible que no requiere de aparatos ni equipamiento deportivo.
  • Expertos de la Harvard Medical School destacan este método por sus beneficios, promoviendo una mejora en la fuerza funcional.
  • La práctica constante está asociada directamente con una notable reducción del estrés.
  • Con la técnica correcta, se registra una mejora física integral en el primer mes.

La búsqueda de un bienestar integral que abarque tanto la salud física como la mental es una prioridad entre las nuevas generaciones. Si bien ir al gimnasio es una tendencia en aumento, hay métodos de entrenamiento más accesibles que no requieren de aparatos y elementos deportivos, y resultan muy efectivos.

Se trata de una forma de ejercitarse que va mucho más allá del mero fortalecimiento muscular. Según diversos estudios llevados adelante por expertos de Harvard Medical School, al utilizar el cuerpo como herramienta de resistencia, se promueve una mejora sustancial en la fuerza funcional, es decir, aquella que es directamente aplicable a las tareas de la vida cotidiana. La clave está en la constancia y la técnica con la que se realiza.

Pero la transformación más profunda, y que el estudio de la escuela médica subraya como esencial, ocurre en el ámbito del bienestar mental. La práctica constante de estas rutinas sencillas sin levantar más peso que el propio, se asocia directamente con una notable reducción del estrés y una optimización de la calidad del sueño. Además optimiza la flexibilidad y el equilibrio general.

Cuál es el ejercicio más eficaz, según Harvard

Flexiones

El entrenamiento de peso corporal o calistenia aplica un método de ejercitación que se basa en la resistencia que genera la gravedad sobre nuestro cuerpo al realizar movimientos como sentadillas, flexiones de brazos, desplantes y planchas.

La principal ventaja que destacan los especialistas reside en su simplicidad y versatilidad. No se necesita invertir en indumentaria deportiva especializada, ni ningún tipo de aparato; el cuerpo y un espacio mínimo son suficientes para el entrenamiento.

El hecho de no requerir ningún material extra, lo vuelve más accesible para todos y, asimismo, facilita su incorporación como un hábito diario, superando las excusas comunes de falta de tiempo o recursos.

