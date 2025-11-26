La rutina de solo 10 minutos que te salva y te permite estar en forma Este entrenamiento es ideal para las personas que quieren hacer ejercicio pero tienen poco tiempo para entrenar. Puede realizarse en casa y otros espacios reducidos, con o sin equipamiento. Por + Seguir en







Esta rutina es sencilla y puede hacerse en casa.

Si tenés poco tiempo para entrenar, esta rutina de 10 minutos te ayuda a mantenerte en forma.

Consta de tres ejercicios con unas 10 a 12 repeticiones de cada uno.

La serie completa puede repetirse cuatro o cinco veces dentro de los 10 minutos.

Incluye dominadas deslizantes, zancadas hacia atrás y flexiones Spiderman. Entre el trabajo, los viajes en transporte público, las obligaciones familiares y las tareas del hogar, muchas personas llegan al final del día sin haber tenido tiempo para entrenar. Para esas ocasiones en las que realmente le faltan horas a la jornada, existe una rutina de solo 10 minutos que te salva.

Este entrenamiento te permite mantenerte en forma y, aunque puede sonar a poco, es importante recordar lo que siempre recalcan los especialistas: cualquier cantidad de actividad física, por mínima que sea, es mejor que no hacer nada. La clave es darle intensidad a los ejercicios para aprovecharlos al máximo.

La rutina de 10 minutos es útil para las personas que tuvieron que dejar el gimnasio por falta de tiempo y esperan retomarlo en un futuro, pero también para aquellas que saben que los entrenamientos más extensos no son lo suyo y buscan opciones sencillas y atractivas que puedan hacer en casa.

Zancada, lunge, estocada Freepik Cómo es la rutina de solo 10 minutos Esta rutina de 10 minutos puede hacerse al principio o al final del día y es ideal para espacios reducidos. Vas a necesitar muy poco equipamiento: apenas una toalla grande y un par de mancuernas (o cualquier cosa que te sirva como peso). Solo consta de tres ejercicios, y la serie completa puede repetirse cuatro o cinco veces dentro de los 10 minutos.

Dominadas deslizantes: en el gimnasio, este ejercicio suele hacerse colgado de una barra, pero es posible realizarlo en casa colocando una toalla en el suelo. Acostate boca abajo en una toalla, con las rodillas dobladas y los pies cruzados en el aire. Apoyá las palmas en el suelo, por delante de tu cabeza, y arrastrá el cuerpo haciendo fuerza con los brazos hasta que tu cabeza sobrepase las manos. Empujá para volver a la posición inicial y repetí hasta que tu cuerpo empiece a hacerlas sin técnica. Zancadas hacia atrás con mancuernas: desde la posición de pie, llevá la pierna derecha hacia atrás y bajá el tronco. Las dos piernas deben quedar flexionadas a 90 grados, con la rodilla derecha casi tocando el suelo. Volvé a la posición inicial y repetí el movimiento con la pierna izquierda. Hacé 10 repeticiones de cada lado. Flexiones Spiderman: desde la posición de plancha, con las manos un poco más separadas que los hombros y el tronco recto, flexioná los brazos. Al bajar, llevá una de las rodillas hacia el codo del mismo lado; al subir, volvé a estirarla. Hace 12 repeticiones de cada lado, alternando las piernas.