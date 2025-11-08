8 de noviembre de 2025 Inicio
La rutina de 10 minutos para bajar 5 kilos en un mes: es muy efectiva

Es posible ver resultados significativos en 30 días, siempre y cuando se mantenga la constancia. El entrenamiento completo.

Por
  • La rutina combina ejercicios de alta intensidad para abdomen, brazos y glúteos.
  • Para lograr cambios visibles, es importante mantener la constancia y disciplina.
  • Solo se necesitan mancuernas o pesas de 3 a 5 kg.
  • La pérdida de peso requiere la combinación de ejercicio constante, una dieta equilibrada, paciencia y un sueño de calidad.

Existe un método de entrenamiento que demuestra tener gran eficacia para la pérdida de peso y la tonificación, logrando cambios visibles en solo 30 días. Se centra en el entrenamiento combinado de alta intensidad que trabaja varios grupos musculares a la vez: abdomen, brazos y glúteos.

Esta rutina permite optimizar el tiempo y por su facilidad, resulta ideal para realizar en casa con equipamiento mínimo. Al tratarse de ejercicios sencillos y efectivos, es un buen comienzo para moverse más, sin excusas y sin presiones. Eso sí, es fundamental realizar alguna entrada en calor previamente.

De esta forma, se evitan dolores posteriores o una lesión. Así como también es importante mantener el abdomen activado durante toda la rutina para proteger tu zona lumbar y realizar un movimiento lento y controlado.

Postura Navasana, yoga, ejercicio
Previo a hacer ejercicio, es importante entrar en calor así como elongar posteriormente los músculos trabajados.

El secreto de su éxito no está solo en el ejercicio, sino en la combinación con la alimentación. Una dieta equilibrada, sin ansiedad ni restricciones extremas, es fundamental para complementar la ejercitación.

El sueño de calidad también es de gran importancia. La falta de descanso puede aumentar el cortisol, una hormona relacionada con la acumulación de grasa abdominal.

Cómo es la rutina de 10 minutos para bajar 5 kg en 30 días

Pesas entrenamiento

Lo único que vas a necesitar para realizar este ejercicio son unas mancuernas o pesas entre 3 y 5 kilos, no más. Esta rutina consta de realizar 2 series de 20 repeticiones por cada uno de los siguientes ejercicios:

  • Abdominales con elevación frontal: acostarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, sosteniendo una mancuerna con ambas manos sobre tu pecho. El movimiento consiste en subir el torso realizando un crunch abdominal y, simultáneamente, extender los brazos de forma recta para llevar la mancuerna hacia adelante, por encima de las rodillas. Regresar lentamente a la posición inicial.
  • Puente de glúteo con flexión de tríceps: la posición inicial es acostado boca arriba con rodillas flexionadas y una mancuerna en cada mano, con los brazos extendidos hacia el techo. Primero, elevar la cadera apretando los glúteos; mientras mantenés la posición de puente, flexionar los codos para bajar las mancuernas cerca de las orejas. Por último extender los brazos y bajar la cadera para completar el movimiento.
  • Abdominales con flexión de bíceps: boca arriba con las rodillas flexionadas, sostener una mancuerna en cada mano con las palmas hacia arriba. El movimiento implica subir el torso en un crunch al mismo tiempo que flexionas los codos llevando las mancuernas hacia los hombros; luego, vuelve lentamente a la posición inicial estirando los brazos.
EJERCICIO PUENTE DE GLUTEOS
Agregar peso o mancuernas al ejercicio de puente de glúteos.

  • Puente de glúteos con extensión vertical: comienza acostado boca arriba, rodillas flexionadas, sosteniendo una mancuerna con ambas manos sobre el pecho. Simultáneamente, subir la cadera y extender los brazos llevando la mancuerna hacia el techo. Para el regreso, bajar la mancuerna al pecho y luego, la cadera al suelo.
  • Abdominales con press de hombros: primero, recostarte con rodillas flexionadas y sostener una mancuerna en cada mano a la altura de los hombros. El ejercicio consiste en subir el torso en un crunch mientras empujas las mancuernas directamente hacia el techo. Por último, bajar las mancuernas a los hombros y luego descender el torso a la posición inicial.

No existen soluciones milagrosas o rápidas. La mejor estrategia es un déficit calórico leve y sostenido combinado con un entrenamiento integral, ser paciente y constante.

