24 de marzo de 2026 Inicio
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La receta viral de cheesecake con chocolate que se puede hacer en la air fryer: lleva solo 3 ingredientes

Una versión moderna del clásico postre ganó popularidad por su simpleza, pocos insumos y cocción rápida con resultados cremosos.

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La receta viral combina chocolate y yogur con cocción en air fryer.

La receta viral combina chocolate y yogur con cocción en air fryer.

  • Una preparación dulce se volvió tendencia por su practicidad, ya que requiere pocos productos y un método de cocción accesible con tiempos reducidos.

  • La propuesta mantiene la textura suave y el equilibrio de sabor característicos de la tarta tradicional, pero simplifica el proceso al máximo.

  • Su difusión en redes sociales impulsó su alcance masivo, con millones de visualizaciones y una fuerte aceptación entre quienes buscan opciones rápidas.

  • La utilización de la freidora de aire como herramienta central marca una nueva forma de encarar recetas clásicas con resultados eficientes.

Una receta viral de cheese cake con chocolate hecha en air fryer y con solo tres ingredientes se convirtió en una de las tendencias más replicadas en redes sociales por su facilidad y rapidez. Esta versión simplificada del clásico postre logró captar la atención por su practicidad sin resignar textura ni sabor, posicionándose como una opción ideal para quienes buscan soluciones rápidas en la cocina, sin necesidad de técnicas complejas ni grandes cantidades de insumos.

Nuggets de pollo en air fryer. 
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La preparación, difundida por la influencer Carmen Iribarne, alcanzó millones de visualizaciones y cientos de miles de interacciones, consolidándose como una de las propuestas más populares dentro del universo de recetas digitales. Su atractivo radica en una combinación de pocos elementos y un procedimiento accesible que facilita su replicación.

Esta alternativa retoma las características principales de la cheese cake tradicional, como su consistencia cremosa y su equilibrio dulce, pero introduce un método más directo gracias al uso de la freidora de aire, que permite reducir tiempos y simplificar pasos.

Cheesecake Airfryer 2
Esta receta viral se consolidó dentro de la gastronomía digital por su simpleza, rapidez y resultados efectivos con pocos ingredientes.

Esta receta viral se consolidó dentro de la gastronomía digital por su simpleza, rapidez y resultados efectivos con pocos ingredientes.

Cómo hacer la cheese cake con chocolate en la air fryer

La preparación de esta versión moderna del postre requiere un procedimiento simple que combina pocos ingredientes con una cocción breve, logrando un resultado final suave y homogéneo.

Ingredientes

  • 400 gramos de yogur griego
  • 350 gramos de chocolate negro
  • 6 huevos
Preparación cheesecake airfryer
La propuesta refleja una tendencia creciente en la gastronomía moderna, donde la practicidad y la innovación redefinen los postres clásicos.

La propuesta refleja una tendencia creciente en la gastronomía moderna, donde la practicidad y la innovación redefinen los postres clásicos.

Preparación

  1. Precalentar la freidora de aire a 155 grados.
  2. Derretir el chocolate negro hasta obtener una textura fluida.
  3. Colocar el chocolate en un recipiente amplio.
  4. Incorporar el yogur y los huevos.
  5. Mezclar hasta lograr una preparación uniforme.
  6. Volcar la mezcla en un molde redondo.
  7. Cocinar durante 30 minutos a 155 grados.
  8. Dejar reposar durante 15 minutos y luego llevar a frío.
  9. Desmoldar y servir.

En caso de no disponer de freidora de aire, la receta puede adaptarse a horno convencional, extendiendo el tiempo de cocción a 40 minutos a una temperatura de 160 grados. Aunque esta variante no incluye queso entre sus componentes, se presenta como una opción práctica, rápida y efectiva para obtener un postre con características similares al original, manteniendo su esencia en sabor y textura.

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