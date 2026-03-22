22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo hacer garrapiñada en la air fryer: paso a paso e ingredientes

Una preparación simple que permite lograr frutos secos crocantes y caramelizados en pocos minutos con ayuda de la freidora de aire.

Por
Garrapiñadas crocantes listas en minutos gracias a la freidora de aire.

Garrapiñadas crocantes listas en minutos gracias a la freidora de aire.

  • Cómo preparar garrapiñadas en la air fryer con un método rápido que simplifica el proceso tradicional sin perder sabor.

  • Se utilizan pocos ingredientes y una técnica accesible que logra un caramelizado uniforme en distintos tipos de frutos secos.

  • El paso a paso incluye la mezcla previa y una cocción controlada con intervención a mitad del proceso para mejorar el resultado.

  • El resultado final ofrece una textura crocante y un aroma característico que transforma ingredientes básicos en una preparación atractiva.

Hacer garrapiñada en la air fryer se presenta como una alternativa práctica para obtener un resultado crocante y caramelizado en pocos minutos. Este método simplifica la preparación tradicional al concentrar todo el proceso en una cocción controlada, donde los ingredientes se transforman sin necesidad de técnicas complejas.

Gastronomía veggie: berenjena crocante al horno como snack saludable.
Te puede interesar:

Las "falsas papas fritas" de Paulina Cocina: un snack rápido, rico e innovador

La clave de esta receta está en la combinación de elementos básicos que, al integrarse, generan una capa dulce que envuelve los frutos secos. El uso de azúcar, agua y esencia de vainilla permite construir un sabor equilibrado, mientras que la canela, en caso de incorporarse, suma un matiz aromático distintivo.

Otro punto importante es el control durante la cocción. La intervención a mitad del proceso asegura que el caramelizado sea parejo, evitando que algunas partes queden más expuestas que otras. De esta manera, se logra una textura homogénea que potencia la experiencia final.

Garrapiñada en air fryer 2
La gastronomía casera suma técnicas modernas para lograr recetas clásicas en menos tiempo.

La gastronomía casera suma técnicas modernas para lograr recetas clásicas en menos tiempo.

Cómo hacer garrapiñada en la air fryer

El procedimiento combina una preparación inicial simple con una cocción precisa dentro de la freidora de aire. Este método permite optimizar tiempos y obtener un resultado consistente con pocos pasos.

Ingredientes

  • 200 g de frutos secos (almendras, maní, nueces o mezcla)
  • 100 g de azúcar
  • 30 cc de agua
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • Pizca de canela (opcional)
Garrapiñada en air fryer 3
En gastronomía, la freidora de aire se consolida como aliada de preparaciones dulces.

En gastronomía, la freidora de aire se consolida como aliada de preparaciones dulces.

Preparación

  1. Colocar los frutos secos en un recipiente y añadir el azúcar, el agua, la esencia de vainilla y la canela si se desea incluir.
  2. Mezclar bien todos los ingredientes hasta lograr una preparación integrada.
  3. Disponer la mezcla en la freidora de aire sobre papel antiadherente para evitar que se adhiera a la superficie.
  4. Cocinar a 180 °C durante un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos.
  5. Interrumpir la cocción a mitad del proceso para remover y asegurar un caramelizado uniforme.
  6. Retirar una vez que los frutos secos estén dorados y dejar reposar hasta que pierdan temperatura.

El resultado es una preparación de textura crocante, con un caramelizado uniforme y un perfil aromático marcado, donde la combinación de ingredientes simples se transforma en una opción práctica dentro de la cocina cotidiana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Ideal para una entrada: cómo hacer champiñones rellenos en la air fryer en pocos minutos

Gastronomía: brownie con frutillas que reinventa el clásico dulce.

El brownie con frutilla de Paulina Cocina con el que vas a llenar tu paladar de sabor: la receta

Hacé esta receta de bizcocho fácil y rápido en la air fryer. 

La receta perfecta para la merienda: cómo hacer bizcocho en la air fryer

Para la influencer, esta preparación es completamente diferente a cualquier otro arroz que se haya probado antes.

La receta distinta de Paulina Cocina: arroz con morcilla, salchicha y tomate

Rollitos de pizza dorados y crujientes listos en pocos minutos.

La receta para hacer rollitos de pizzas en la air fryer: tenés el almuerzo listo en 15 minutos

Cocina rápida: hamburguesas caseras en freidora de aire. 

El paso a paso para que las hamburguesas caseras te queden perfectas en la air fryer

Rating Cero

La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Lola y Manu se muestran cada día más juntos, ¿nace una relación mucho más que una amistad?

Los participantes de Gran Hermano opinan sobre el nuevo shippeo en la casa: ¿amor prohibido o solo juego?

La química entre los participantes ya no pasa indadvertida para sus compañeros de la casa.

"Son un escándalo": la química entre Danelik y Brian Sarmiento incendió la pantalla de Gran Hermano

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos.

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos: quiénes son

Bryan cranston, el actor de Breaking Bad, cumplió 70 años. 

Qué fue de la vida de Bryan Cranston, el actor que interpretó a Walter White en Breaking Bad

La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. 
play

Steel Ball Run es el nuevo animé que llegó a Netflix y con pocos capítulos está sorprendiendo a todos: de qué se trata

últimas noticias

play

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

Hace 18 minutos
River visita a Estudiantes de Río Cuarto.

River domina a Estudiantes de Río Cuarto pero no encuentra los caminos: empata 0-0 en Córdoba

Hace 37 minutos
La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Hace 38 minutos
Es el segundo apagón de la semana y el tercero en lo que va de marzo.

Los duros efectos del bloqueo: un nuevo apagón en Cuba afecta a diez millones de habitantes

Hace 53 minutos
Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. 

Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país

Hace 1 hora