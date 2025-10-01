1 de octubre de 2025 Inicio
La postura de yoga que te ayuda a tener un mayor equilibrio mental

En esta posición, el balance y la concentración son claves, por lo que ayuda a despejar la mente y favorece la meditación. Paso a paso, cómo hacerla en casa.

Por
Esta postura de yoga ayuda a meditar y relajarse.

En épocas donde la rutina, el trabajo y las obligaciones generan estrés en la vida de muchas personas, cada vez son más quienes recurren al yoga buscando no solo un espacio de actividad física, sino también de meditación y paz. Entre su gran variedad de posturas, existe una que ayuda a tener un mayor equilibrio mental.

El yoga es una disciplina ancestral que conecta el cuerpo, la mente y las emociones a través de ejercicios de respiración y posturas físicas, conocidas como "asanas", que trabajan la fuerza y el equilibrio. Una de ellas es la postura de la media luna o ardha chandrasana, según su nombre en sánscrito.

La clave de esta posición es el equilibrio. Al exigir una gran concentración y movimientos lentos y concentrados, ayuda a despejar la mente y estirar el cuerpo. Sin embargo, no se recomienda para personas que tengan presión arterial baja o lesiones en la espalda y articulaciones.

Yoga, postura de la media luna o ardha chandrasana

Cómo hacer la postura de yoga ardha chandrasana

  1. Partiendo de la posición de pie, abrir bien las piernas y llevar una hacia atrás.
  2. Doblar la rodilla de la pierna delantera e inclinarse sobre ella hasta llegar a tocar el suelo con la mano del mismo lado, que debe quedar delante del pie y con los dedos apuntando hacia la misma dirección.
  3. Mirar hacia el techo y colocar la otra mano en el muslo del mismo lado.
  4. Llevar el peso del cuerpo hacia la mano y pierna delanteras y estirarse, levantando la pierna trasera mientras se mantiene bien estirada.
  5. De a poco, ir levantando la mano que estaba apoyada en el muslo hasta lograr la apertura de pecho.
  6. Sostener la postura durante tres a cinco respiraciones. Luego, flexionar la rodilla de apoyo, bajar la pierna y volver a la posición inicial.

Beneficios de hacer la postura ardha chandrasana

Dentro de una rutina de yoga, la postura de la media luna se recomienda para trabajar el equilibrio, la concentración, la fuerza y la apertura de caderas. En particular, fortalece los músculos de las piernas, glúteos, brazos y zona core, y ayuda a tonificar los abdominales.

También es muy beneficiosa para la espalda, ya que contribuye a flexibilizar sus músculos y, como consecuencia, reduce molestias, dolores y contracturas. Además, al trabajar el equilibrio físico y la percepción del propio cuerpo, también ayuda a mejorar el equilibrio mental y reducir el estrés.

