La postura de yoga que te ayuda a tener un mayor equilibrio mental

En épocas donde la rutina, el trabajo y las obligaciones generan estrés en la vida de muchas personas, cada vez son más quienes recurren al yoga buscando no solo un espacio de actividad física, sino también de meditación y paz. Entre su gran variedad de posturas, existe una que ayuda a tener un mayor equilibrio mental.
El yoga es una disciplina ancestral que conecta el cuerpo, la mente y las emociones a través de ejercicios de respiración y posturas físicas, conocidas como "asanas", que trabajan la fuerza y el equilibrio. Una de ellas es la postura de la media luna o ardha chandrasana, según su nombre en sánscrito.
La clave de esta posición es el equilibrio. Al exigir una gran concentración y movimientos lentos y concentrados, ayuda a despejar la mente y estirar el cuerpo. Sin embargo, no se recomienda para personas que tengan presión arterial baja o lesiones en la espalda y articulaciones.
Yoga, postura de la media luna o ardha chandrasana
Freepik
Beneficios de hacer la postura ardha chandrasana
Dentro de una rutina de yoga, la postura de la media luna se recomienda para trabajar el equilibrio, la concentración, la fuerza y la apertura de caderas. En particular, fortalece los músculos de las piernas, glúteos, brazos y zona core, y ayuda a tonificar los abdominales.
También es muy beneficiosa para la espalda, ya que contribuye a flexibilizar sus músculos y, como consecuencia, reduce molestias, dolores y contracturas. Además, al trabajar el equilibrio físico y la percepción del propio cuerpo, también ayuda a mejorar el equilibrio mental y reducir el estrés.