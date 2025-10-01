La postura de yoga que te ayuda a tener un mayor equilibrio mental

En esta posición, el balance y la concentración son claves, por lo que ayuda a despejar la mente y favorece la meditación. Paso a paso, cómo hacerla en casa.

En épocas donde la rutina, el trabajo y las obligaciones generan estrés en la vida de muchas personas, cada vez son más quienes recurren al yoga buscando no solo un espacio de actividad física, sino también de meditación y paz. Entre su gran variedad de posturas, existe una que ayuda a tener un mayor equilibrio mental.

El yoga es una disciplina ancestral que conecta el cuerpo, la mente y las emociones a través de ejercicios de respiración y posturas físicas, conocidas como "asanas", que trabajan la fuerza y el equilibrio. Una de ellas es la postura de la media luna o ardha chandrasana, según su nombre en sánscrito.

La clave de esta posición es el equilibrio. Al exigir una gran concentración y movimientos lentos y concentrados, ayuda a despejar la mente y estirar el cuerpo. Sin embargo, no se recomienda para personas que tengan presión arterial baja o lesiones en la espalda y articulaciones.

Beneficios de hacer la postura ardha chandrasana

Dentro de una rutina de yoga, la postura de la media luna se recomienda para trabajar el equilibrio, la concentración, la fuerza y la apertura de caderas. En particular, fortalece los músculos de las piernas, glúteos, brazos y zona core, y ayuda a tonificar los abdominales.

También es muy beneficiosa para la espalda, ya que contribuye a flexibilizar sus músculos y, como consecuencia, reduce molestias, dolores y contracturas. Además, al trabajar el equilibrio físico y la percepción del propio cuerpo, también ayuda a mejorar el equilibrio mental y reducir el estrés.