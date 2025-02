La mujer que tenía un vivir tradicional pero eligió despojarse de todo y tener una vida fuera del sistema

A los 46 años, con una vida hecha, Jo Nemeth se dio cuenta de que no era feliz. Renunció a su trabajo, cerró su cuenta en el banco y regaló todos sus ahorros para buscar una experiencia más plena y en contacto con la naturaleza.

Este cambio radical se originó en 2015. "Tenía 46 años, un buen trabajo y una pareja que amaba, pero era profundamente infeliz", confesó Nemeth a The Guardian. "Sentía una creciente desesperación por el sistema económico en el que vivimos y el daño que le estaba haciendo a otras personas y al planeta, incluso cuando intentaba comprar de forma ética", explicó.

La revelación le llegó cuando sus padres, una pareja de humildes granjeros, le regaló un libro sobre estilos de vida alternativos. "Cuando leí acerca de un hombre que eligió vivir sin dinero, pensé: '¡Dios mío, tengo que hacer eso!'", recordó. Su inspiración fue el libro The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living de Mark Boyle, quien vivió tres años sin dinero en el Reino Unido.

Jo Nemeth, viral vida sin dinero Redes sociales

La vida mediante el cultivo y sin dinero

Después de despojarse de todo su dinero, el primer paso de Nemeth fue escribir una lista de las cosas que necesitaba para empezar su nueva vida. "Resultó ser corta porque ya tenía ollas, sartenes y un cepillo de dientes, y descubrí que realmente no necesitaba mucho para estar cómoda. Luego comencé a descubrir cómo podía satisfacer mis necesidades sin tener ningún impacto negativo", contó.

La australiana no tiene casa propia, ahorros, fondos de emergencia ni ningún tipo de asistencia social. Al principio, la comida era su principal preocupación, pero lo solucionó cultivando sus propios ingredientes y recibiendo los productos a punto de vencer que le regalaban amigos y conocidos. Para Navidad y su cumpleaños, pide de regalo bolsas de arroz o paquetes de leche en polvo.

Los primeros tres años, Nemeth vivió en la granja de una amiga, donde construyó una pequeña choza con materiales reciclados. Desde 2018 comparte una casa con su amiga Brodie, su pareja y uno de sus hijos, además de su hija Amy, su esposo y sus tres nietos. No paga alquiler, pero colabora con las tareas domésticas, cocina y elabora sus propios productos de limpieza.

Jo Nemeth, viral vida sin dinero Redes sociales

Cómo adaptarse a una vida fuera de la costumbre

Aunque no tiene dinero ni propiedades a su nombre, a Nemeth no le preocupa quedarse sin un lugar donde vivir. "Me siento más segura que cuando ganaba dinero porque, a lo largo de la historia de la humanidad, la verdadera seguridad siempre ha venido de vivir en comunidad, y ahora tengo tiempo para construir ese 'dinero social': ayudar a la gente, cuidar a sus hijos, cultivar sus jardines", explicó.

Actualmente, la mujer está usando materiales reciclados para arreglar un pequeño cubículo en el patio trasero donde planea dormir y leer a la luz de las velas. "Apenas entra una cama individual y hay algo de espacio para estar de pie. No hay electricidad ni agua corriente. Pero quiero sentirme más conectada con la realidad, con los pájaros, las estrellas, el sol y la lluvia", afirmó.