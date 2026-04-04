Horóscopo de hoy, domingo 5 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 5 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco .

Tres signos sentirán fuerte la Luna en Escorpio este fin de semana

(21 de marzo al 20 de abril)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

(21 de abril al 21 de mayo)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. Las responsabilidades profesionales aumentan. Periodo de salud pletórica, no baje la guardia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Día de gran actividad laboral. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Vida profesional enriquecedora. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. En los asuntos económicos todo marcha bien. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder. Obtiene importantes beneficios económicos. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. No deje que los nervios le lleven de cabeza.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No debe confundir la amistad con el amor. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.