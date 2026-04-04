Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama Una historia que emociona desde lo más profundo y propone un reencuentro tan esperado como doloroso, donde el perdón, las heridas del pasado y los vínculos familiares se ponen a prueba. + Seguir en







Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor.

Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor: se trata de un film dirigido por Marcos Carnevale que rápidamente empezó a dar de qué hablar por su historia intensa sobre los vínculos familiares. ¿Cómo se llama?

Filmada en la selva de Misiones, con las Cataratas del Iguazú como telón de fondo, la producción utiliza la naturaleza como símbolo emocional: el agua, el paso del tiempo y lo que no se puede detener.

Con una duración de 101 minutos, combina drama clásico con momentos más oscuros, generando una experiencia intensa que invita a reflexionar sobre el perdón, la familia y las segundas oportunidades.

El último gigante Sinopsis de El último gigante, la película estreno de Netflix La historia sigue a Julián (Oscar Martínez), un hombre que reaparece en la vida de su hijo Boris (Matías Mayer) después de casi 30 años de ausencia. Gravemente enfermo, busca una segunda oportunidad para recomponer ese vínculo roto.

Pero el reencuentro no es sencillo: el relato muestra el enojo, la incomunicación y las heridas profundas que dejó el abandono. Lejos de romantizar la historia, el film pone el foco en lo incómodo del perdón y en las cicatrices que, a veces, nunca terminan de sanar.

Tráiler de El último gigante Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El último gigante El elenco combina figuras muy reconocidas del cine argentino: Oscar Martínez

Matías Mayer

Inés Estévez

Silvia Kutika

Luis Luque

Yoyi Francella

Alexia Moyano