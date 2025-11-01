1 de noviembre de 2025 Inicio
Por qué no hay que explotarse los granos: la importancia de saber qué es "el triángulo de la muerte"

El acné es un problema muy común y la mayoría de las personas buscan remedios rápidos y caseros. Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica puede tener graves consecuencias en la salud.

Visitar al dermatólogo es clave para tratar los granos y el acné facial.

Visitar al dermatólogo es clave para tratar los granos y el acné facial.

  • El caso de una joven que terminó en la guardia por explotarse un grano se volvió viral en TikTok.
  • Los dermatólogos advierten que nunca se deben reventar los granos ubicados en el llamado "triángulo de la muerte".
  • Esta zona del rostro va desde el puente de la nariz hasta las comisuras de los labios.
  • Las venas de este área se conectan directamente con el cerebro, por lo que cualquier bacteria puede causar una infección grave.

El acné y los puntos negros son uno de los problemas de la piel más comunes. La mayoría de ellos se concentran en lugares muy visibles del rostro, como la nariz y el mentón, por lo que muchas personas se apuran a buscar soluciones caseras. Sin embargo, explotarse los granos puede ser muy peligroso para la salud.

Así lo demostró el caso de Lish Marie, una joven de Michigan que se volvió viral en TikTok. Según contó, terminó en la guardia de un hospital por reventar un grano que tenía en la zona de la cara conocida como "el triángulo de la muerte", lo que le causó una inflamación severa y problemas para gesticular.

Los médicos le diagnosticaron una infección severa que se originó al explotar un grano que tenía cerca del puente de la nariz. La joven tuvo que seguir un tratamiento con antibióticos orales, esteroides inyectados y cuatro medicamentos distintos para evitar que la infección avanzara a otras zonas del cuerpo.

Qué es el "Triángulo de la muerte" y por qué no hay que explotarse los granos

El "triángulo de la muerte" es la zona de la cara que se extiende desde el puente de la nariz hasta la comisura de los labios. Se trata de un área muy sensible porque las venas que pasan por allí están directamente conectadas con el cerebro, sin pasar por filtros naturales como los ganglios linfáticos.

Esto significa que cualquier bacteria que ingrese al cuerpo por el "triángulo de la muerte" puede viajar por el torrente sanguíneo, sin escalas, hasta las estructuras cerebrales y el sistema nervioso central. Las consecuencias para la salud pueden ser graves, y van desde una meningitis hasta una trombosis.

La dermatóloga Nathalie Quiroz advirtió en Univisión que nunca debemos reventar granos en casa, porque "no contamos con las herramientas ni el entorno estéril adecuado". "Podemos ir a un lugar especializado como el dermatólogo o alguien que haga limpiezas faciales. Y ahora existen dispositivos como los parches de granitos, que puedes poner directamente en el acné para que seque la lesión y se desinflame", explicó.

