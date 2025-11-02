Esto le pasa al cuerpo si consumís vinagre todos los días: sorpresa por los efectos Este ingrediente común puede aportar beneficios si se consume con moderación, pero su exceso podría generar un escenario impensado. Por







El vinagre aporta beneficios digestivos si se consume con moderación. Freepik

El vinagre se obtiene por fermentación de alimentos con azúcares o alcohol , lo que produce ácido acético.

Su uso diario puede favorecer la digestión y ayudar a controlar la glucemia .

En exceso, puede causar acidez, náuseas y desgaste del esmalte dental.

Los especialistas recomiendan no superar dos cucharadas al día, siempre diluidas en agua. El vinagre es un producto milenario que se usa tanto en la gastronomía como en el hogar, y que en los últimos años ganó protagonismo por sus supuestos beneficios para la salud. Aunque muchas personas lo consumen a diario —en especial el de manzana—, los nutricionistas advierten que su impacto en el cuerpo depende de la dosis y la forma de consumo.

De acuerdo con la nutricionista Mónica Herrero, el vinagre se forma cuando bacterias transforman el alcohol en ácido acético, responsable de su sabor fuerte y de sus propiedades conservantes. En pequeñas cantidades, puede contribuir a mejorar la digestión y a regular los niveles de azúcar en sangre.

Sin embargo, la Federación Española de Nutrición aclara que el vinagre no contiene vitaminas ni minerales relevantes, salvo trazas de hierro y magnesio. Su consumo debe ser moderado, ya que al ser una sustancia ácida puede irritar el sistema digestivo, sobre todo si se ingiere en ayunas o sin diluir.

vinagre Tomarlo en exceso puede causar acidez y afectar el esmalte dental. Pixabay Qué le pasa al cuerpo si consumís vinagre todos los días Consumido con prudencia, el vinagre puede favorecer el metabolismo y ayudar a mantener una digestión más liviana. Algunos estudios sugieren que puede tener un leve efecto sobre la glucemia y aportar sensación de saciedad, lo que explica su popularidad entre quienes buscan controlar el peso.

No obstante, los especialistas advierten que abusar de este producto puede generar irritación estomacal, erosión del esmalte dental y desequilibrio de potasio en el organismo. Su alta acidez puede provocar molestias digestivas, dolores o ardor, especialmente si se toma en ayunas.

Vinagre Los especialistas recomiendan diluirlo siempre en agua. Pexels.com Por eso, los expertos aconsejan no superar una o dos cucharadas diarias, siempre diluidas en un vaso de agua, y evitar su consumo directo. También se recomienda enjuagar la boca después de ingerirlo para prevenir daños en los dientes.