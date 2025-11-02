El ejercicio de fuerza que podés hacer en casa y te facilitará la vida

Cuál es el ejercicio que recomiendan los expertos para mejorar tu bienestar físico.
Pexels
Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos para mejorar la fuerza y la estabilidad.
Fortalecen piernas, glúteos, abdomen y espalda baja.
Se pueden realizar en casa, sin equipamiento y en pocos minutos.
Ayudan a prevenir lesiones y a mantener una buena calidad de vida a largo plazo.
El ejercicio físico es una de las herramientas más efectivas para cuidar la salud y mantener el cuerpo fuerte y funcional. Entre las múltiples opciones disponibles, las sentadillas destacan por su simplicidad y sus amplios beneficios, tanto para el rendimiento como para las tareas cotidianas.
Se trata de un movimiento básico que imita acciones diarias como sentarse, agacharse o levantar objetos. Por eso, incorporar este ejercicio a la rutina ayuda a mejorar la movilidad, la postura y la resistencia muscular sin necesidad de elementos adicionales.
Además, las sentadillas pueden adaptarse a cualquier nivel de condición física. Desde principiantes hasta deportistas avanzados, todos pueden realizarlas de forma progresiva para fortalecer su cuerpo y prevenir molestias articulares o musculares.
Beneficios de hacer sentadillas
Practicar sentadillas de manera regular ofrece múltiples beneficios físicos y funcionales. Entre los más importantes se destacan:
Fortalecimiento muscular integral: activan los principales grupos musculares del tren inferior, como los glúteos, cuádriceps y isquiotibiales, además del abdomen y la zona lumbar.
Mejor estabilidad y equilibrio: al involucrar varios músculos a la vez, mejoran la coordinación y reducen el riesgo de caídas o lesiones.
Aumento de la densidad ósea: este tipo de movimiento con carga corporal estimula los huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis.
Beneficios metabólicos: incrementan el gasto energético y favorecen la circulación sanguínea, contribuyendo al control del peso corporal.
Para obtener resultados, los especialistas recomiendan realizar sentadillas de forma controlada y con buena técnica. Los pies deben estar separados al ancho de los hombros, la espalda recta y las rodillas alineadas con los dedos de los pies. La profundidad del movimiento debe adaptarse al nivel de cada persona, evitando forzar las articulaciones.
En cuanto a la frecuencia, se sugiere incluirlas al menos dos o tres veces por semana, integrándolas en una rutina de entrenamiento de fuerza general. Con el tiempo, se pueden incorporar variaciones —como sentadillas con salto, con peso o en una sola pierna— para seguir estimulando la fuerza y la estabilidad.
Hacer de las sentadillas un hábito no solo mejora el rendimiento físico, sino también la funcionalidad diaria. Levantarse, subir escaleras o cargar objetos se vuelve más sencillo y natural, lo que demuestra que este ejercicio simple puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida.