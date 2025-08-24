Está cerca de Buenos Aires, tiene playas y es una zona poco explorada: ideal para un finde Tiene apenas 20 casas y cuatro habitantes estables, pero una belleza natural inmensa. Es el lugar perfecto para descansar y alejarse de todo. Por







Las playas de este pueblo son prácticamente vírgenes. Fernando Lopez Anido

Lejos de las grandes ciudades y las localidades más famosas, existe un pueblito cerca de Buenos Aires con playas poco exploradas que es ideal para descubrir en un fin de semana. Se trata de Centinela del Mar, ubicado cerca de Miramar que, según el último censo, tiene apenas cuatro habitantes estables y una veintena de casas. No hay señal de celular y se llega por caminos de tierra y arena, lo que lo convierte en un rincón rústico a poco más de una hora de Mar del Plata.

Centinela del Mar se destaca por la belleza de sus playas vírgenes y la riqueza de su entorno natural, ya que tiene un gran patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. En verano cobra vida gracias a encuentros vecinales y peñas folclóricas que le dan un encanto particular.

Centinela del Mar - Miramar Google Maps Dónde queda Centinela del Mar Centinela del Mar queda en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de General Alvarado. Es una de las localidades de la Costa Atlántica y se encuentra en el tramo de playas que va de Miramar a Necochea, unos 95 kilómetros al oeste de Mar del Plata y 500 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Centinela del Mar Centinela del Mar es un parador ecológico y está en vías de ser declarado una reserva natural: su principal atractivo son sus playas solitarias, alejadas de las grandes ciudades y prácticamente vírgenes. Es un lugar ideal para descansar y disfrutar de la belleza salvaje de su entorno natural.

El punto de encuentro para los turistas es el parador La Lagartija, que funciona en lo que era una vieja usina. Además de ofrecer comidas y bebidas, también es un pequeño alojamiento para quienes deseen pasar la noche. También hay un espacio donde se exhiben objetos y fotos de pueblos originarios de la zona.