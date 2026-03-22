22 de marzo de 2026 Inicio
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Así es el Mercado del Progreso, la feria poco conocida de Buenos Aires que es ideal para visitar

Un lugar emblemático que se mantiene vigente en la ciudad, preservando su esencia mientras evoluciona con los tiempos.

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El destacado paseo para hacer en Buenos Aires.

El destacado paseo para hacer en Buenos Aires.

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  • El Mercado del Progreso es un paseo histórico de Caballito con valor arquitectónico y reconocimiento internacional.
  • Se destaca por su identidad barrial, fuera de los circuitos turísticos tradicionales.
  • Combina puestos clásicos de alimentos con propuestas gastronómicas modernas.
  • Mantiene su esencia original mientras se adapta a nuevas formas de consumo.

En la Ciudad de Buenos Aires existe un paseo comercial con una larga historia que logró trascender lo local y ganar reconocimiento internacional gracias a su valor arquitectónico y cultural. Ubicado fuera de los circuitos turísticos tradicionales, este mercado sigue vigente como un símbolo del patrimonio porteño, atrayendo a quienes buscan una experiencia auténtica y alejada de lo masivo.

Se encuentra lo suficientemente apartado de las ciudades más grandes.
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A diferencia de otros espacios más modernos, conserva una fuerte identidad barrial que lo distingue. Su propuesta combina puestos tradicionales de productos frescos con una oferta gastronómica renovada, generando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Esta diversidad convoca tanto a vecinos de toda la vida como a nuevos visitantes, en un entorno dinámico donde el encuentro social ocupa un lugar central.

Mercado del Progreso

Con el paso del tiempo, el mercado incorporó mejoras y adaptaciones para responder a las nuevas formas de consumo, sin perder su esencia original. Este equilibrio entre tradición y modernidad le permite mantenerse como un referente cultural y comercial que refleja la evolución urbana de la ciudad.

Cómo es el Mercado del Progreso, el paseo ideal para ver en Buenos Aires

El Mercado del Progreso, ubicado en el barrio de Caballito, es un paseo comercial histórico que logró trascender lo local para ganar reconocimiento internacional. Inaugurado a fines del siglo XIX, conserva un valioso patrimonio arquitectónico y cultural que lo mantiene vigente como un emblema porteño, alejado de los circuitos turísticos tradicionales y elegido por quienes buscan una experiencia auténtica.

Mercado del Progreso

A diferencia de los shoppings modernos, este mercado mantiene una fuerte identidad barrial. En sus pasillos conviven puestos tradicionales de productos frescos y carnes de calidad con propuestas gastronómicas más actuales, generando un ambiente dinámico donde se mezclan vecinos de toda la vida y nuevos visitantes. Esta combinación transforma cada recorrido en una experiencia que va más allá de la compra cotidiana.

Con el paso del tiempo, el edificio fue adaptándose a las nuevas demandas sin perder su esencia original. Las renovaciones respetaron su estética y su distribución, preservando su carácter histórico. Este equilibrio entre tradición y modernidad lo consolida como un espacio clave para descubrir la cultura y los sabores de la Ciudad de Buenos Aires.

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