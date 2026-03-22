Este pueblo de Brasil tiene playas ocultas, es económico y es un destino ideal para visitar en 2026

Brasil vuelve a ser el destino favorito de los argentinos, pero el verano 2026 suma una nueva estrella: São Miguel do Gostoso. Este pequeño pueblo costero, antes poco conocido, gana protagonismo por sus playas tranquilas, naturaleza intacta y un clima de absoluta desconexión.
Ubicado a unos 100 kilómetros de Natal, el destino combina arenas blancas y aguas cálidas con el encanto de una aldea de pescadores. Lejos del turismo masivo, mantiene un ritmo relajado ideal para quienes buscan escapar del ruido y disfrutar del entorno natural sin multitudes.
Además, su gran atractivo radica en los precios accesibles. Alojamiento y gastronomía resultan más económicos que en otros balnearios populares, sin perder calidad. Esta combinación de paisajes, calma y buen costo-beneficio lo posiciona como una de las opciones más tentadoras para vacacionar.
Cómo es la playa de Brasil que se destaca para visitar en 2026
Brasil vuelve a destacarse como el destino favorito de los argentinos, y en el verano 2026 suma una nueva joya: São Miguel do Gostoso. Ubicado a unos 100 kilómetros de Natal, este pueblo de pescadores gana protagonismo como alternativa a los balnearios más concurridos, gracias a su ambiente tranquilo y paisajes casi vírgenes.
Entre sus principales atractivos se encuentran playas poco exploradas como Playa de Tourinhos, famosa por sus dunas petrificadas y atardeceres únicos. También destacan Maceió, Xêpa y Cardeiro, con arenas blancas y aguas cálidas ideales para el descanso. Además, los vientos constantes de la región lo convierten en un destino perfecto para practicar kitesurf y windsurf.
Otro punto clave es su costo accesible. Al tratarse de un destino aún en desarrollo turístico, ofrece precios más bajos en alojamiento y gastronomía que lugares como Pipa o Búzios. Esta combinación de naturaleza, tranquilidad y buen precio lo posiciona como una de las grandes tendencias del próximo verano.