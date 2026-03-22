22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de Brasil tiene playas ocultas, es económico y es un destino ideal para visitar en 2026

Por
KAYAK
  • São Miguel do Gostoso se posiciona como uno de los destinos tendencia para el verano 2026 entre argentinos.
  • Ubicado cerca de Natal, combina playas tranquilas, naturaleza virgen y el encanto de un pueblo de pescadores.
  • Destacan lugares como Playa de Tourinhos, Maceió, Xêpa y Cardeiro, con arenas blancas y aguas cálidas.
  • Ofrece precios más accesibles que otros balnearios de Brasil, con buena relación entre costo, calidad y tranquilidad.

Brasil vuelve a ser el destino favorito de los argentinos, pero el verano 2026 suma una nueva estrella: São Miguel do Gostoso. Este pequeño pueblo costero, antes poco conocido, gana protagonismo por sus playas tranquilas, naturaleza intacta y un clima de absoluta desconexión.

Te puede interesar:

Ubicado a unos 100 kilómetros de Natal, el destino combina arenas blancas y aguas cálidas con el encanto de una aldea de pescadores. Lejos del turismo masivo, mantiene un ritmo relajado ideal para quienes buscan escapar del ruido y disfrutar del entorno natural sin multitudes.

SAO MIGUEL DO GOSTOSO-

Además, su gran atractivo radica en los precios accesibles. Alojamiento y gastronomía resultan más económicos que en otros balnearios populares, sin perder calidad. Esta combinación de paisajes, calma y buen costo-beneficio lo posiciona como una de las opciones más tentadoras para vacacionar.

SAO MIGUEL DE GOSTOSO -

Entre sus principales atractivos se encuentran playas poco exploradas como Playa de Tourinhos, famosa por sus dunas petrificadas y atardeceres únicos. También destacan Maceió, Xêpa y Cardeiro, con arenas blancas y aguas cálidas ideales para el descanso. Además, los vientos constantes de la región lo convierten en un destino perfecto para practicar kitesurf y windsurf.

Otro punto clave es su costo accesible. Al tratarse de un destino aún en desarrollo turístico, ofrece precios más bajos en alojamiento y gastronomía que lugares como Pipa o Búzios. Esta combinación de naturaleza, tranquilidad y buen precio lo posiciona como una de las grandes tendencias del próximo verano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El centro del pueblo se organiza alrededor de su playa principal, una bahía de aproximadamente dos kilómetros con restaurantes, bares y servicios frente al mar. 

Rating Cero

play

play

últimas noticias

Hace 22 minutos
Hace 36 minutos
Hace 54 minutos
Hace 1 hora
Hace 1 hora