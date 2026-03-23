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De qué se trata Academia unicornio, la serie para toda la familia que es furor en Netflix

Academia Unicornio (Unicorn Academy) es una popular serie animada de aventura y fantasía disponible en Netflix. La historia sigue a Sophia, una adolescente que es invitada a una escuela mágica en la Isla Unicornio.

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).

Academia Unicornio (Unicorn Academy) es una popular serie animada de aventura y fantasía disponible en Netflix. La historia sigue a Sophia, una adolescente que es invitada a una escuela mágica en la Isla Unicornio, donde ella y sus compañeros deben vincularse con sus propios unicornios para desbloquear sus poderes mágicos y proteger la isla de fuerzas oscuras.

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.
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Principalmente en Netflix, aunque también cuenta con presencia en canales como Clan de RTVE. Está basada en la exitosa serie de libros infantiles de Julie Sykes. Los estudiantes son elegidos por sus habilidades o linaje para asistir a la academia. Aquellos que logran establecer un vínculo con su unicornio reciben uniformes de montar y poderes especiales.

La protagonista es Sophia Wild y su unicornio se llama Wildstar. Otros personajes incluyen a Ava, Layla, Isabel y sus respectivos compañeros mágicos. Una nueva entrega titulada Secretos Revelados: Capítulo 1 se estrenó recientemente en la gran N roja el 19 de marzo de 2026.

Sinopsis de Academia unicornio, la serie animada perfecta para ver en familia

Academia Unicornio (Unicorn Academy) es una serie animada de fantasía y aventura en Netflix basada en la popular saga de libros de Julie Sykes.

La historia sigue a Sophia Mendoza, una adolescente rebelde que es invitada a la mágica Isla Unicornio para asistir a una academia interna. Allí, ella y sus compañeros deben formar un vínculo mágico con sus unicornios para desbloquear sus poderes y convertirse en protectores de la isla. Cada estudiante es emparejado con un unicornio. Para que el jinete obtenga sus poderes y uniforme, debe establecer una conexión real y de confianza con su compañero animal. El unicornio de Sophia se llama Wildstar y posee el poder de la magia de luz.

Una fuerza oscura liderada por la malvada Ravenzella, reina de Grimoria, intenta corromper la magia de la isla y el agua estelar de la que dependen los unicornios. Sophia también busca respuestas sobre su padre, quien fue uno de los mejores jinetes y un protector legendario de la isla antes de desaparecer.

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Tráiler de Academia unicornio

Embed - Academia Unicornio (Nueva serie) | Tráiler | Netflix

Reparto de Academia unicornio

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder). Estos estudiantes entrenan en la isla de Unicorn Island para dominar la magia y proteger su escuela de fuerzas oscuras.

  • Sophia Mendoza y Wildstar: Sophia es la protagonista aventurera, mientras que Wildstar es un unicornio blanco con crin arcoíris que posee magia de luz.
  • Ava Banji y Leaf: Ava es optimista y cariñosa; su unicornio, Leaf, tiene magia relacionada con la naturaleza y las plantas.
  • Layla Fletcher y Glaciar: Layla es experta en unicornios y su unicornio Glaciar posee magia de hielo.
  • Isabel Armstrong y River: Isabel es una atleta, compañera de River, un unicornio con habilidades acuáticas.
  • Rory Carmichael y Tormenta: Rory es un personaje alegre cuyo unicornio, Tormenta, controla el clima.
  • Valentina Furi y Cinder: Valentina completa el grupo principal, vinculada a Cinder, un unicornio con magia de fuego.

La serie se destaca por la amistad, la valentía y el vínculo especial entre cada jinete y su unicornio, cada uno con habilidades mágicas únicas.

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