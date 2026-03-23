La escandalosa versión sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes que involucra a jugadores de la Selección

Según detallaron, la cantante entrerriana tuvo una actitud post festejos del campeonato del mundo que no les gustó a las esposas de los futbolistas.

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo, ya que ahora apareció una nueva versión del motivo por el cual comenzó el distanciamiento que parece, ya no tener retorno.

Hasta el momento, ninguna de las protagonistas habló públicamente al respecto, sí surgen versiones e indirectas que agigantan más la ruptura de amistad que también involucra a María Becerra y el porqué del “apagón virtual” que sufrió la entrerriana, en el que perdió varios seguidores en sus redes de varias personas del mundo del espectáculo.

Ahora, revelaron una nueva versión en la que va más allá de la supuesta disputa del grupo de trabajo, que Mernes habría intervenido para que no trabaje con La Nena de Argentina o incluso con la ex-Violetta. ¿Qué pasó?

En Infama (América TV), la conductora Marcela Tauro junto al panelista Santiago Sposato, aseguraron que el conflicto surgió en la fiesta que los jugadores de la Selección argentina tuvieron en el país luego de consagrarse como campeones del mundo en Qatar 2022.

Mernes estuvo presente, ya que fue a acompañar a su novio, Duki, quien tiene buen vínculo con numerosos futbolistas del equipo comandado por Lionel Scaloni. Pero que tuvo actitudes durante el encuentro y postfestejo que no les gustaron a las mujeres de la Selección y por eso varias de ellas dejaron de seguir a la cantante.

“Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”, señaló Tauro y Sposato agregó: “Después pasaron cosas... Ahí no les gustaron a las mujeres de los jugadores. A mí me hablan de chats”.

En esa línea, la conductora indicó que la exvocalista de Rombai “le habría escrito a un jugador” y analizó: “Si Tini la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a (Rodrigo) De Paul”. Por su parte, el panelista aportó más detalles que agigantan las versiones: “Recordemos que De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección”.

Embed ESTO ES UN MONTÓN



En #Infama fueron A FONDO con el EMILIA MERNES GATE



SANTIAGO SPOSATO volvió sobre la FAMOSA FIESTA DE JUGADORES, donde LA ACTITUD de EMILIA MERNES no le gustó a las MUJERES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA



Contó que habló con LA MUJER DE UNO DE LOS… pic.twitter.com/jvhvCbg94Q — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 23, 2026

Al mismo tiempo, esta versión coincide con la que también aportó la periodista del espectáculo, Paula Varela, en Lape Club Social (América TV) donde coincide que "tuvo un acercamiento" con un campeón del mundo, detalló que lo hizo con "una persona casada".

Tras la polémica con Tini Stoessel, hay preocupación por Emilia Mernes

Yanina Latorre lanzó una información sobre la interna que sacude al género urbano nacional durante la última emisión de su programa. La conductora detalló que el representante de Emilia Mernes siente preocupación porque la artista "está desbordada" por los conflictos que surgieron recientemente, en especial con Tini Stoessel.

La integrante de LAM profundizó en la ya conocida pelea que involucraría a varias artistas de la escena, con datos que dejaron a todos sorprendidos. Según su relato, la cordialidad que las estrellas muestran en sus redes sociales es solo una fachada para ocultar una competencia feroz entre ellas.

De acuerdo con la información que dio la conductora en SPQ, habría existido un plan para opacar la presentación de María Becerra en el estadio de River Plate. "Emilia no solo habría boicoteado el primer River de María Becerra, sino que también reservaba fechas que consideraba clave", disparó Latorre con mucha seguridad. Esta supuesta estrategia habría sido un intento de estropear la logística del show de la Nena de Argentina.