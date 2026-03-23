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La impresionante transformación del actor que hizo de Jake Ryan hace 20 años en Hannah Montana

El protagonista juvenil de la exitosa serie de Disney reapareció con un look muy distinto y sorprendió a los fanáticos.

Cody Linley interpretó a Jake Ryan en Hannah Montana.

Cody Linley interpretó a Jake Ryan en Hannah Montana.

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  • Cody Linley fue Jake Ryan en una de las ficciones más recordadas de Disney.

  • La serie se estrenó hace 20 años y marcó a toda una generación.

  • El actor hoy tiene 36 años y luce una imagen muy diferente.

  • Compartió un mensaje especial para celebrar el aniversario.

El actor que hizo de Jake Ryan hace 20 años en Hannah Montana fue Cody Linley, quien hoy luce una apariencia completamente distinta a la que lo hizo famoso en la serie juvenil, con un perfil más maduro y alejado de la estética adolescente que lo caracterizaba.

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).
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El paso del tiempo y los cambios personales marcaron un antes y un después en la imagen del actor, que supo conquistar a una generación con su papel en una de las producciones más exitosas de Disney Channel. Su evolución no solo se refleja en lo físico, sino también en su recorrido profesional y en el tipo de proyectos que eligió a lo largo de los años.

El aniversario de la serie reactivó el interés por sus protagonistas, y en especial por Linley, quien reapareció públicamente con un look renovado y un mensaje cargado de nostalgia. La repercusión en redes sociales volvió a poner su nombre en tendencia y generó comparaciones entre su imagen actual y la de su etapa en la ficción.

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Cómo se ve el actor que hizo de Jaje Ryan en Hannah Montana

Actualmente, Cody Linley, de 36 años, presenta una imagen muy diferente a la de sus años en la pantalla. Atrás quedó el cabello rubio y largo que caracterizaba a su personaje, y en su lugar adoptó un estilo más sobrio, con pelo corto y castaño. A pesar del cambio físico, conserva algunos rasgos distintivos, como sus ojos verdes, que fueron uno de los detalles más recordados por los seguidores de la serie.

El actor inició su carrera en 1998, con participaciones en producciones televisivas y cinematográficas, y logró mayor visibilidad a partir de su paso por Disney. Además de su rol en Hannah Montana, participó en programas como "Dancing With the Stars" y continuó ligado al mundo del entretenimiento en distintos formatos.

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En el marco de los 20 años del estreno de la serie, Linley compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó con afecto su paso por el programa y agradeció el apoyo del público a lo largo de su carrera.

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