23 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo quedado en el tiempo con palmeras para sacarse buenas fotos

Un destino poco conocido combina historia, arquitectura y paisajes ideales para una salida tranquila cerca de la ciudad.

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El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.

El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.

  • Ernestina tiene menos de 100 habitantes y conserva un estilo detenido en el tiempo.

  • Está ubicada a 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Se destaca por sus palmeras importadas y su arquitectura histórica.

  • Fue escenario de una curiosa leyenda vinculada a un príncipe europeo.

Ernestina es una pequeña localidad bonaerense que combina historia, tranquilidad y paisajes únicos a solo 180 kilómetros de la ciudad. Se trata de una escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo detenido en el tiempo con palmeras ideal para sacarse fotos vintage.

Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.
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Con una población que hoy no supera los 100 habitantes, este rincón del partido de 25 de Mayo mantiene un perfil rural con detalles arquitectónicos que remiten a otra época, lo que lo convierte en un destino ideal para desconectar del ritmo urbano.

El lugar también guarda una historia particular ligada a la visita de un príncipe europeo en la década de 1920, un episodio que alimenta la identidad del pueblo y suma atractivo a su perfil turístico.

Ernestina
Ernestina es un pueblo de menos de 100 habitantes con fuerte identidad histórica.

Ernestina es un pueblo de menos de 100 habitantes con fuerte identidad histórica.

Dónde queda Ernestina

Ernestina se encuentra en el partido bonaerense de 25 de Mayo, a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación en plena llanura pampeana le da un entorno natural típico de campo, con caminos rurales y amplios espacios verdes.

Qué puedo hacer en Ernestina

El principal atractivo es recorrer su pequeño casco urbano, donde conviven construcciones históricas como la iglesia de estilo neogótico, el antiguo Teatro Argentino y el edificio del colegio Enrique Keen, que funcionó como internado hasta 1990. Estas edificaciones mantienen su estética original y permiten entender cómo era la vida en el pueblo durante su época de mayor crecimiento.

También se puede caminar por el boulevard San Martín, con su fuente central y sus dos cuadras de trazado particular, que contrastan con el resto de las calles rurales. Allí se concentran algunos de los puntos más pintorescos para sacar fotos, especialmente por la presencia de naranjos y palmeras traídas desde las Islas Canarias, que le dan un aire poco habitual para la provincia.

Otra opción es recorrer la vieja estación de tren, uno de los símbolos del origen del pueblo, y disfrutar de los alrededores tranquilos que invitan a caminar sin apuro. El entorno rural, con caminos de tierra y campo abierto, completa una experiencia ideal para una escapada de un día.

Además, el lugar conserva una de sus historias más llamativas: el supuesto paso del príncipe de Gales en 1925. Aunque existen versiones contradictorias sobre si bajó o no del tren, la anécdota forma parte del imaginario local y suma un atractivo histórico que distingue a Ernestina de otros destinos similares.

Cómo llegar a Ernestina

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en auto o micro de línea, se debe tomar la autopista Riccheri, continuar por la Ezeiza-Cañuelas y luego seguir por la Ruta 205 hasta conectar con la Ruta Provincial 30.

Ernestina pueblo Buenos Aires
La estación de tren es uno de los símbolos del origen del pueblo.

La estación de tren es uno de los símbolos del origen del pueblo.

En el tramo final hay caminos de tierra que llevan directamente al pueblo, por lo que el viaje puede demandar alrededor de 2 horas y media, dependiendo del estado del camino.

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