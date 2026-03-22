María Becerra rompió el silencio sobre la ruptura con Los del Espacio: "A todos..."

La cantante rompió el silencio sobre el grupo que tenía con Emilia Mernes, LIT killah, Tiago PZK, Duki, Rusherking, Big One y FMK y que intentó sabotear su primer River.

Tras reconocer que pasaron "muchas cosas", la Nena de Argentina reveló cómo está su relación con Los del Espacio, el grupo que había conformado con Emilia Mernes , LIT killah , Tiago PZK , Duki , Rusherking , Big One y FMK . "A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas", aclaró María Becerra y los separó en dos grupos.

"Con muchas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto ", consideró la cantante en el canal de YouTube En La Nota y reconoció: "Hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente ".

De esta manera, la quilmeña confirmó su ruptura con su grupo de examigos en el medio de la pelea entre su "mejor amiga" Tini Stoessel y Emilia . Ambas eran muy cercanas hasta que La Triple T comenzó una amistad con Becerra y marcó distancia con la intérprete de .MP3 al punto tal de dejar de seguirla en Instagram y todavía no queda claro el porqué .

Los rumores sobre la ruptura del espacio rondan el mundo del espectáculo desde 2024 y los fanáticos llenaron de especulaciones y pruebas las redes sociales durante dos años. Sin embargo, la primera en confirmarlo fue la hermana de Becerra.

Maria Becerra hablando sobre Los del Espacio: "Muchas cosas pasaron. Con muchas personas nos distanciamos pero nos llevamos re bien todavía. A todos los respeto y admiro, pero bueno hay otras personas con las que no tengo trato directamente" pic.twitter.com/JWpqiHuZWa

La hermana de María Becerra confirmó en el canal de streaming de Martín Cirio que Los del Espacio intentaron boicotear el primer show de la cantante en el estadio Monumental. " Sabiendo que ella tenía el River, la sacan del grupo horas antes de salir a hacer la última prueba de sonido ", precisó la joven.

"A María la echaron del grupo de Los del Espacio, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles", reconstruyó Ailín y al ser consultada sobre si el artista que llamó a María empieza "con L", Ailín se rio y deslizó: "Puede ser, no sé".

La hermana de la cantautora de Quimera reveló que la artista "no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta". "Fue como un quiebre", se lamentó y agregó: "Hasta ese entonces no sé si estaba todo bien o no, pero tenían un grupo y hablaban siempre por ahí, eran como amigos".

De esta manera, se confirmó el distanciamiento desde, al menos, marzo de 2024 cuando María llenó el estadio en Núñez y se quebró en llanto al salir al escenario frente a 70.000 personas. De todas formas, Tiago PZK parece haber sobrevivido a la pelea de hace dos años porque participó en el Monumental 360° que realizó María a fines de 2025.