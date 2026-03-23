Terror con hechos reales: la imperdible serie de 8 capítulos que no podes perderte en Netflix Protagonizada por Úrsula Corberó y basada en el caso conocido como el "crimen de la Guardia Urbana" de Barcelona, esta producción despliega un relato oscuro y sin respiro sobre manipulación, traición y muerte. + Seguir en







Se basa en el caso real de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión. Netflix

El cuerpo en llamas es una miniserie española de ocho episodios disponible en Netflix que tomó como punto de partida uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en España. Creada por Laura Sarmiento, producida por Arcadia Motion Pictures y dirigida por Jorge Torregrossa y Laura Mañá, la historia arranca con el hallazgo de los restos carbonizados de un policía dentro de un auto sumergido en un pantano a las afueras de Barcelona.

Lo que convierte a esta producción en algo más que un thriller convencional es su base en el caso real de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión. La serie utiliza múltiples líneas temporales para que el espectador vaya armando el rompecabezas de a poco, exponiendo una red de relaciones tóxicas, engaños y escándalos que mantienen la tensión episodio a episodio. El interés generado por la producción fue tal que la propia Rosa Peral intentó frenar judicialmente su estreno, alegando una vulneración a su derecho al honor, aunque la demanda no prosperó.

Úrsula Corberó encabeza un elenco que logra transmitir con precisión la complejidad de personajes atrapados en dinámicas de manipulación y violencia. Desde su lanzamiento, la serie se mantuvo durante semanas entre los títulos más vistos de la plataforma, confirmando que el interés del público por los casos reales que conmocionaron a la sociedad sigue completamente vigente.

El cuerpo en llamas Netflix Netflix: sinopsis de El cuerpo en llamas En mayo de 2017, los restos calcinados de Pedro, un agente de policía, aparecen en el interior de un vehículo hundido en un pantano de Barcelona. El hallazgo despierta de inmediato la atención pública y mediática, pero es la investigación la que revela la verdadera dimensión del caso, ya que detrás del crimen hay un triángulo amoroso, secretos celosamente guardados y una trama de relaciones tóxicas que nadie en el entorno de la víctima estaba dispuesto a admitir. Todas las sospechas recaen rápidamente sobre dos personas: la novia del fallecido y el amante de ella.

La serie reconstruye los hechos a través de diferentes planos temporales, permitiendo que el espectador acceda progresivamente a los detalles que fueron tomando forma durante el proceso judicial real. Más allá del crimen en sí, El cuerpo en llamas expone la manipulación, la doble vida y la capacidad de las personas para construir fachadas que ocultan realidades muy distintas.

El cuerpo en llamas Tráiler de El cuerpo en llamas Embed - EL CUERPO EN LLAMAS | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El cuerpo en llamas Úrsula Corberó como Rosa Peral

Quim Gutiérrez como Albert López

José Manuel Poga

Isak Férriz

Guiomar Caiado

Eva Llorach

Raúl Prieto

Aina Clotet

Sergi Cervera