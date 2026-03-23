23 de marzo de 2026 Inicio
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Incendian 4 ambulancias en Londres: investigan un posible crimen antisemita

No hubo heridos, pero crece la preocupación en la comunidad y la policía busca a tres sospechosos.

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Incendian 4 ambulancias en Londres: investigan un posible crimen antisemita

Incendian 4 ambulancias en Londres: investigan un posible crimen antisemita

Un grupo de personas no identificadas incendió ambulancias de la organización comunitaria Hatzola Northwest durante la madrugada del lunes en Golders Green, al norte de Londres. El episodio, que no dejó víctimas, es investigado por la Policía Metropolitana como un presunto delito de odio con motivación antisemita.

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Según informaron los bomberos, cuatro unidades resultaron afectadas por las llamas. En medio del siniestro, recipientes almacenados dentro de los vehículos explotaron y provocaron daños en ventanas de un edificio cercano, lo que despertó a los vecinos en plena noche. Varias dotaciones acudieron al lugar para controlar el fuego.

La policía confirmó que intervino tras recibir alertas por el incendio y que mantiene un operativo en la zona. Como medida preventiva, algunos residentes fueron evacuados. Las autoridades sostienen que el hecho apunta a un ataque deliberado y continúan recolectando pruebas.

Videos registradas por cámaras de seguridad muestran a tres personas con el rostro cubierto acercándose a una de las ambulancias y prendiendo fuego el vehículo cerca de la 1:30. El episodio ocurrió en inmediaciones de Machzikei Hadath, una sinagoga del barrio.

Hasta el momento no hay detenidos, aunque los investigadores ya identificaron a tres sospechosos. También analizan el origen de las explosiones, que podrían estar vinculadas a tubos de gas que estaban dentro de las ambulancias.

Testigos describieron una secuencia de fuertes detonaciones en la madrugada. “Se escucharon varias explosiones a partir de las dos”, relató un vecino de la zona a medios internacionales. Desde Hatzola Northwest confirmaron que cuatro de sus seis ambulancias fueron alcanzadas por el fuego. Su presidente, Shloimie Richman, señaló que se trató de un ataque dirigido y advirtió sobre el impacto que puede tener en la comunidad. La organización, integrada por voluntarios, presta asistencia médica de emergencia en el norte de la ciudad.

En paralelo, la policía reforzará la presencia en el barrio y mantendrá contacto con referentes locales para contener la preocupación de los vecinos. Golders Green es conocido por su importante comunidad judía y la presencia de instituciones religiosas, educativas y comercios kosher.

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