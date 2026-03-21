La escapada cerca de Buenos Aires a una reserva gratuita: tiene lagunas y se pueden ver carpinchos El lugar ideal para recorrer y hacer un picnic entre plantas nativas y carpinchos, a menos de una hora de CABA. Por + Seguir en







El oasis de humedal a 40 km de CABA perfecto para conocer en una escapada rápida. Facebook Puertos/Reserva

La Reserva Puertos Escobar tiene senderos señalizados de distinta extensión, ideales tanto para caminatas cortas como para trayectos más largos.

En sus lagunas y pastizales es habitual observar animales autóctonos, como carpinchos, aves y otras especies, completamente en libertad.

El predio cuenta con sectores habilitados para picnic, donde los visitantes pueden llevar su propia comida y pasar el día sin apuro.

También es posible circular en bicicleta a baja velocidad y en modo recreativo, respetando siempre las normas de conservación del entorno natural. A menos de una hora del ritmo intenso de la Ciudad de Buenos Aires, la Reserva Puertos Escobar se consolida como una alternativa accesible para quienes buscan una escapada corta sin resignar contacto con la naturaleza. Ubicada a unos 50 kilómetros del centro porteño, esta reserva combina lagunas, pastizales y senderos en un entorno cuidado, con entrada gratuita y una dinámica pensada para recorrer sin apuro.

Uno de los grandes atractivos del lugar es la presencia de fauna silvestre en libertad, especialmente los carpinchos, que suelen aparecer en las orillas de las lagunas y se convirtieron en protagonistas indiscutidos de las visitas. A ellos se suman aves, mariposas y pequeños mamíferos que completan un paisaje que cambia según la hora del día y la estación. El predio abre todos los días de 9 a 17.30, aunque el ingreso requiere reserva previa online, y en jornadas de lluvia puede permanecer cerrado para preservar los caminos y garantizar la seguridad de los visitantes.

Reserva Puertos de Escobar (2) Facebook Puertos/Reserva Dónde queda la Reserva Puertos Escobar La reserva se encuentra en la localidad de Belén de Escobar, dentro del desarrollo urbano Puertos, a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana Ramal Escobar. Su cercanía con CABA la convierte en una opción viable tanto para una salida de medio día como para una jornada completa en contacto con espacios verdes.

Reserva Puertos de Escobar Facebook Puertos/Reserva Qué puedo hacer en la Reserva Puertos de Escobar El recorrido dentro de la reserva está organizado a través de distintos senderos señalizados que se adaptan a diferentes niveles de exigencia, como el Camino del Cuis, de 500 metros, ideal para una caminata breve, o el Camino del Carpincho, de 1200 metros, que bordea lagunas donde se concentra la fauna. Para quienes buscan trayectos más extensos, el sendero de la Pava del Monte ofrece un circuito de más de cuatro kilómetros.

También hay caminos internos que conectan distintos ambientes, como los senderos De las Arañas, Canelones, De los Sauces y De las Mariposas, lo que permite armar recorridos variados según el tiempo disponible. Entre las actividades más elegidas aparece el picnic en zonas habilitadas, siempre con comida propia, y el paseo en bicicleta en modo recreativo. Para cuidar el ecosistema, no está permitido el ingreso con mascotas.