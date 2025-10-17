17 de octubre de 2025 Inicio
El destino cerca de Buenos Aires para conocer su Jardín Japonés lleno de flores

Ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad, este pueblo destaca por sus actividades que combinan naturaleza y cultura.

Qué hacer en este cercano pueblo.

Qué hacer en este cercano pueblo.

Si el objetivo es descansar, disfrutar del campo y desconectarse de la rutina de todos los días, existen muchos destinos que están cerca de la Ciudad de Buenos Aires y que, en apenas una o dos horas de viaje, permiten encontrarse con un entorno totalmente diferente. Uno de ellos es Escobar.

 Con su mezcla de calma, paisajes de altura y hospitalidad norteña, San Lorenzo se vuelve un destino perfecto para quienes buscan desconectarse sin ir demasiado lejos.
Uno de los principales atractivos es su Jardín Japonés, inaugurado como obsequio de la colectividad japonesa, que reúne espejos de agua, estanques con peces Koi y puentes, ideal para relajarse. Además, otras propuestas destacadas en Escobar incluyen el Bioparque Temaikén, que combina zoológico, acuarios y espacios de conservación, y la gastronomía local que acompaña con productos artesanales y espacios verdes.

También la Fiesta Nacional de la Flor, exposición floral mayor de Sudamérica, provoca que el Predio Floral se llene de aromas y colores. Durante el evento se presentan carrozas florales, espectáculos, exposiciones y desfiles en un ambiente que conjuga cultura, naturaleza y turismo. La primavera es su mejor momento.

Jardín Japonés en Belén de Escobar
Tursimo cerca de la capital porteña

Tursimo cerca de la capital porteña

Escobar ofrece una mezcla de naturaleza, cultura viva y comodidad: paseos al aire libre, mercados de flores, espacios verdes para picnics y actividades para toda la familia, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad.

Dónde queda Escobar

Escobar se ubica en la zona norte del Gran Buenos Aires, a aproximadamente 54 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forma parte del partido de Escobar, con Belén de Escobar como cabecera municipal.

Qué puedo hacer en Escobar

Escobar propone actividades variadas que son ideales en primavera, especialmente para quienes disfrutan de la naturaleza, la cultura y los espacios abiertos:

  • Recorrer el Jardín Japonés, con sus caminos, estanques, peces Koi, puentes y espacios destinados a la contemplación y relajación.
  • Visitar el Bioparque Temaikén, donde se mezclan zoológico, acuario, áreas de observación de fauna, senderos naturales, espacios para niños y recorridos educativos.
  • Disfrutar de la Fiesta Nacional de la Flor, con exhibiciones de floricultura, exposiciones, desfile de carrozas y espectáculos culturales en el Predio Floral.
escobar flor
  • Degustar la gastronomía local en Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz. Existen diversas cafeterías, venta de productos artesanales, mercados de flores y espacios verdes donde comer al aire libre.

Cómo llegar a Escobar (desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Desde Buenos Aires en auto, lo más directo es tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9), ramal Escobar-Campana, hasta el acceso al partido de Escobar. El trayecto suele tomar alrededor de una hora dependiendo del tráfico.

En transporte público hay varias alternativas: la línea 60 sale desde Plaza Italia hacia Escobar; también la línea 194 ofrece servicio directo desde varios puntos del conurbano.

