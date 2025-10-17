Viajar a Salta: el destino turístico poco mencionado para hacer cabalgatas entre montañas, selva y arroyos cristalinos

A pocos minutos de la capital salteña, este sitio ofrece paseos a caballo que enamoran a los viajeros.

Con su mezcla de calma, paisajes de altura y hospitalidad norteña, San Lorenzo se vuelve un destino perfecto para quienes buscan desconectarse sin ir demasiado lejos.

En medio del verde intenso de la Selva Montana , a solo unos kilómetros de la ciudad de Salta , se encuentra San Lorenzo , un pequeño paraíso que conserva su aire de tranquilidad y su espíritu rural. No aparece siempre en los folletos turísticos, pero quienes llegan hasta allí descubren un rincón que combina naturaleza, buena comida y una forma distinta de conocer el norte argentino.

Entre los cerros y los senderos húmedos, las cabalgatas son una de las experiencias más buscadas por los visitantes. No se trata solo de montar un caballo: es una manera de adentrarse en paisajes donde el silencio y el verde mandan. En lugares como la Finca Lesser , los recorridos pueden incluir arroyos, miradores naturales y paradas para degustar una picada o un asado al aire libre.

San Lorenzo logra ese equilibrio que muchos buscan: contacto con la naturaleza, descanso real y actividades para todas las edades. Algunos viajeros lo eligen para una escapada corta; otros, como base para seguir explorando la provincia. Pero casi todos coinciden en lo mismo: una vez que se llega, cuesta irse .

San Lorenzo está ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad de Salta , lo que lo convierte en una opción ideal para una excursión de medio día o un fin de semana. El clima es templado durante gran parte del año, con noches frescas incluso en verano. Gracias a su altura —aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar —, ofrece una vista privilegiada del Valle de Lerma y una vegetación exuberante que lo diferencia del resto de la provincia.

El pueblo conserva un aire residencial, con casas bajas, calles tranquilas y hospedajes que van desde posadas familiares hasta estancias rurales. El arroyo San Lorenzo, que atraviesa la zona, es otro de los atractivos más visitados: sus aguas claras y su entorno de selva invitan a caminar o descansar a la sombra.

Qué puedo hacer en San Lorenzo, Salta

La propuesta más destacada son las cabalgatas guiadas. Se adaptan tanto a principiantes como a jinetes experimentados, y los circuitos varían según la experiencia y el tiempo disponible. Algunos recorridos llegan hasta los 1.800 metros de altura, donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad de Salta.

Además, se pueden visitar senderos ecológicos, hacer trekking por el Reserva Municipal Yungas de San Lorenzo o disfrutar de actividades más tranquilas como visitar ferias artesanales y probar las empanadas salteñas recién hechas.

En la Finca Lesser, por ejemplo, las cabalgatas suelen terminar con un almuerzo criollo. El guía local Martín Vivianco Arias cuenta que el recorrido “se arma según el ritmo de cada grupo”. Incluso hay quienes eligen hacerlo al atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos rojizos y el silencio se vuelve casi total.

Cómo llegar a San Lorenzo, Salta

Desde la ciudad de Salta se puede llegar en auto o remis en unos 20 minutos por la Ruta Provincial 28. También existen colectivos interurbanos que salen desde el centro y llegan hasta el corazón del pueblo. Para quienes llegan desde otras provincias, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes está a unos 25 minutos de distancia.