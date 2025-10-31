La escapada de Buenos Aires a un pueblito muy chico con una iglesia construida en adobe y madera

Dónde queda esta joya turística de nuestro país.

San Blas de los Sauces es una pequeña localidad del valle del río Los Sauces, con menos de 400 habitantes en su cabecera.

Su iglesia colonial de muros de adobe y madera constituye un patrimonio arquitectónico protegido.

El entorno ofrece ruinas arqueológicas incas, quebradas, balnearios naturales y rutas por la sierra de Velasco.

El acceso se realiza por la Ruta Nacional 40, lo que permite una escapada auténtica desde Buenos Aires. El turismo argentino guarda muchas joyas ocultas que sorprenden por su historia, su paisaje y su autenticidad. Lejos de los circuitos más conocidos, existen pueblos que conservan la calma y el espíritu de otra época. Uno de ellos es San Blas de los Sauces, un rincón riojano rodeado de sierras y atravesado por el río Los Sauces, ideal para quienes buscan un destino tranquilo y con identidad propia.

Una de las joyas del pueblo es su iglesia construida con muros de adobe y estructura de madera, ubicada en la plaza principal. Levantada en su forma actual alrededor del siglo XVIII y reconocida por su valor patrimonial, representa una muestra auténtica de la arquitectura colonial rural de la región.

Este entorno, que combina campos, sierras y un legado indígena e histórico muy presente, se convierte en una experiencia ideal para quienes desean alejarse del turismo convencional y descubrir un lugar con identidad propia.

san blas de los sauces 2 Dónde queda San Blas de los Sauces La localidad de San Blas de los Sauces es la cabecera del departamento homónimo en la provincia de La Rioja, Argentina. Está situada sobre la Ruta Nacional 40, en el valle del río Los Sauces, y se encuentra a unos 171 km de la ciudad de La Rioja capital.

Qué puedo hacer en San Blas de los Sauces Visitar la Iglesia de San Blas de los Sauces , construida con muros de adobe y madera, frente a la plaza principal, y apreciar su arquitectura colonial.

, construida con muros de adobe y madera, frente a la plaza principal, y apreciar su arquitectura colonial. Recorrer el Pucará de Hualco y otros sitios arqueológicos de culturas diaguita/aguada, ubicados en el valle y sus sierras.

y otros sitios arqueológicos de culturas diaguita/aguada, ubicados en el valle y sus sierras. Explorar el balneario del río Los Sauces , las quebradas y formaciones naturales como la “Cola de la Novia”, ideales para el descanso o el senderismo.

Pasear por el pueblo, conocer su arquitectura rural, visitar talleres de artesanías locales y disfrutar del ambiente sosegado del valle.

Cómo llegar a San Blas de los Sauces Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trayecto hacia San Blas de los Sauces implica tomar la Ruta Nacional 38 o bien dirigirse hacia el noroeste hasta la provincia de La Rioja y luego conectar con la Ruta Nacional 40 que atraviesa el valle del río Los Sauces. El camino total supera los 1.000 km aproximadamente. Una vez en la Ruta 40, se debe seguir el tramo que conduce al valle y buscar los desvíos señalizados hacia la cabecera del departamento.