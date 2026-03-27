La Casa de Fuegos de Palermo y Nordelta donde las carnes premium y la coctelería de autor crean una experiencia gastronómica completa Hierro redefine el concepto de parrilla con una propuesta que conjuga técnica, producto y diseño en sus sedes de CABA y zona norte, donde cortes de novillo Angus Black madurados, vegetales de estación y cocktails celebran la cultura argentina. Por + Seguir en







Una casa de fuegos que conjuga tradición y vanguardia.

En un escenario donde la parrilla argentina se reinventa, Hierro se posiciona como una Casa de Fuegos que conjuga tradición y vanguardia. Su propuesta gira en torno a carnes premium maduradas al vacío, vegetales orgánicos de estación y una coctelería de autor que amplía la vivencia más allá del plato. Todo se articula bajo una mirada contemporánea que pone el foco en el producto, la técnica y el diseño, con preparaciones trabajadas a la parrilla con carbón y quebracho colorado, logrando sabores profundos y definidos.

La marca, nacida en 2019 de la mano de un grupo de socios vinculados al turismo, encontró rápida expansión con locales que hoy funcionan como verdaderos espacios de experiencia. En Nordelta, el restaurante se despliega frente a la bahía con un amplio salón, deck y pérgola vidriada, mientras que en Palermo propone un ambiente urbano con techos altos, entrepiso y espacios climatizados en vereda. En ambos casos, el hierro —material insignia— atraviesa toda la estética, desde el mobiliario hasta los detalles arquitectónicos, reforzando una identidad sólida y reconocible.

Hierro - Burrata Qué pedir en Hierro El recorrido suele comenzar con entradas que anticipan el carácter de la casa. Las empanadas fritas de masa casera —ya sea de carne, cordero o su versión vegetariana— son un clásico, junto a opciones como la provoleta con ananá grillada, miel y frutos secos, las mollejas a la parrilla con cremoso de batata y cítricos o la txistorra casera con palta a la parra y morrones asados. Cada plato combina técnica y creatividad, respetando la esencia del producto.

En los principales, el protagonismo absoluto es de las carnes de Angus Black argentino maduradas al vacío, que ganan terneza y profundidad de sabor. Cortes como bife de chorizo, entraña, vacío o T-Bone conviven con alternativas más sofisticadas como el ojo de bife con hueso o versiones de Wagyu. También hay lugar para platos elaborados, como pastas caseras o preparaciones con cordero, que amplían el recorrido gastronómico.

Las guarniciones acompañan con igual protagonismo, alejándose de lo tradicional para explorar nuevas texturas y combinaciones. El milhojas de papa con queso provola, la remolacha asada con pasta de choclo ahumado o las chauchas rostizadas con panceta crocante y sweet chili son ejemplos de una cocina que pone a los vegetales en primer plano, trabajados con técnica y precisión.

Hierro - Carnes maduradas El cierre dulce mantiene la misma línea, con reinterpretaciones de clásicos como flan o tiramisú, junto a creaciones propias que combinan chocolate, frutas y diferentes temperaturas, como el triple de dulce de leche o la tarta de frutilla con ganache y merengue flambeado. Propuestas pensadas para compartir y extender la sobremesa. La barra, a cargo de la coctelería diseñada por Santiago Lambardi, suma identidad con tragos que combinan ingredientes de estación, almíbares artesanales y guiños a la cultura local. A esto se suma una carta de vinos federales que recorre distintas regiones del país, consolidando una propuesta integral donde cada detalle está pensado. Con una impronta sólida y en constante evolución, Hierro logra posicionarse como una de las experiencias gastronómicas más completas de la escena actual, donde el fuego, la materia prima y el diseño dialogan para ofrecer mucho más que una comida: una invitación a celebrar en cada visita lo mejor del asado argentino. Hierro - Frente local Palermo Dónde queda Hierro Esta Casa de Fuegos cuenta con una sede en Costa Rica 5602, Palermo, y otra en Boulevard del Mirador 220, Nordelta.