Harvard recomendó 5 frases que ayudan a mejorar la autoestima: cuáles son

Cuáles son las frases que ayudan a la autoestima según Harvard

A continuación, te presentamos las frases que compartió la psicóloga Cortney Warren, una egresada de la Universidad de Harvard y autora del libro Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex, en español), mediante el medio La Nación con la finalidad de construir una autoestima sólida. Estas son:

“Trabajaré en este asunto”. Frente a una crítica u observación negativa , responder con esta frase refleja una actitud proactiva hacia la mejora constante , algo que Warren valora como fundamental para construir una autoconfianza consistente .

"¡Lo voy a intentar!". Esta expresión permite afrontar los desafíos que se nos presentan con una actitud positiva y demuestra una interpretación de los fracasos como aprendizajes de la vida.

"Dame un tiempo para pensar en eso antes de contestar". En vez de decir "no sé" o de responder algo de lo que no estamos seguros, esta frase nos permite evadir la respuesta con elegancia y seguridad para, luego, ofrecer un discurso argumentado.

"No estoy cómodo con esto". En cambio de tolerar situaciones en las que nos sentimos mal, Warren alienta a expresarnos de manera clara y con tranquilidad.

En cambio de tolerar situaciones en las que nos sentimos mal, . “Esto es importante para mí”. Cuando alguien pretende alterar los valores personales es importante mostrarse firme en lo que uno piensa. Lejos de ofender a los demás, esta actitud demuestra que nos valoramos y confiamos en lo que creemos.

Cómo identificar a las personas con inteligencia emocional según Harvard

La instructora de la División de Educación Continua de la Universidad de Harvard, Margaret Andrews, mencionó los tres aspectos principales para identificar si una persona cuenta con una inteligencia emocional:

Identificación de las propias emociones : Un rasgo importante en esta habilidad, pues es una persona que sabe reconocer sus propias emociones y las trabaja con ellas para convertirse en un ser más empático. Además, no suelen tener grandes niveles de estrés y son considerados grandes líderes.

Empatía: Otro punto a tomar importancia en la inteligencia emocional ya que si la persona tiene la capacidad de escuchar activamente y entender lo que la otra persona le está indicando, poniéndose en su lugar y tratando de actuar debidamente, pueden llegar a construir relaciones más saludables.

Pasión por la literatura: Según los estudios, las personas que cuentan con una buena inteligencia emocional por lo general son amantes de la lectura ya que mediante este hábito tienen la capacidad de expandir su conocimiento intelectual, por lo que pueden analizar sus emociones y de los demás.