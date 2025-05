Funcionan con cualquier tipo de rostro: estos son los flequillos que la rompen en el mundo de la moda

Estos looks rejuvenecen al instante. Son fáciles de adaptar y están arrasando esta temporada.

No siempre hay que arrancar un nuevo proceso, año, camino o desafío para buscar que sea acompañado por un nuevo look. Sólo hay que desear algo distinto y tener la intención de realizarlo. En ese sentido, un cambio que está volviendo a ocupar un lugar protagónico en los salones de belleza es el flequillo. Este año, los expertos señalan cinco estilos que se adaptan a todo tipo de rostro y que no solo son fáciles de llevar, sino que además aportan un aire juvenil instantáneo.