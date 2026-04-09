9 de abril de 2026 Inicio
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Estos son los 25 planes que te permiten recorrer Buenos Aires en su totalidad y conocer cada detalle

La capital argentina ofrece múltiples recorridos para distintos perfiles de viajeros. Cada zona aporta una experiencia diferente y complementaria.

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Esta guía reúne algunos de los puntos más representativos para aprovechar al máximo una visita. 

Esta guía reúne algunos de los puntos más representativos para aprovechar al máximo una visita. 

  • Buenos Aires reúne atractivos históricos, culturales y gastronómicos en distintos barrios
  • Hay recorridos icónicos que incluyen monumentos, plazas y edificios emblemáticos
  • La ciudad ofrece experiencias variadas, desde paseos urbanos hasta espectáculos y museos
  • Con pocos días es posible conocer los puntos más representativos y disfrutar su esencia

La ciudad de Buenos Aires concentra una gran variedad de lugares imperdibles que permiten descubrir su identidad cultural, histórica y social. Este recorrido de 25 destinos reúne espacios emblemáticos hasta barrios con particular personalidad. La propuesta incluye opciones para distintos intereses y ritmos de viaje.

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Ubicada a orillas del Río de la Plata, la capital argentina se destaca por su impronta cosmopolita y su riqueza arquitectónica. Su paisaje urbano recuerda en varios momentos a ciudades europeas, con avenidas amplias y edificios históricos. A esto se suma una escena cultural intensa, con teatros, museos y espacios gastronómicos que atraen tanto a turistas como a vecinos.

El recorrido por la ciudad permite alternar entre zonas tradicionales y sectores más modernos, con propuestas que van desde caminatas tranquilas hasta actividades culturales. La organización del itinerario depende del tiempo disponible, aunque en pocos días es posible abarcar los puntos más relevantes. Cada barrio suma una mirada diferente y enriquece la experiencia general.

puerto madero

Cuáles son los planes imperdibles para hacer en Buenos Aires

Uno de los primeros acercamientos a la ciudad puede ser a través de sus bares notables, espacios con valor histórico donde se reunieron artistas e intelectuales. Entre estos se destaca el Café Tortoni, reconocido por su antigüedad y su ambientación clásica. También sobresalen lugares como la Confitería La Ideal, El Gato Negro y Las Violetas. En estos sitios es habitual disfrutar desayunos y meriendas tradicionales en entornos llenos de historia.

Café Tortoni
El café Tortoni, fundado en 1858, es el más antiguo de la ciudad aún en funcionamiento.

El café Tortoni, fundado en 1858, es el más antiguo de la ciudad aún en funcionamiento.

Entre los íconos urbanos aparece el Obelisco de Buenos Aires, ubicado en el cruce de avenidas centrales y protagonista de celebraciones y eventos. Muy cerca se encuentran espacios clave como la Plaza de Mayo, rodeada de edificios históricos como la Catedral Metropolitana y el Cabildo. En esa misma zona se puede observar la Casa Rosada, sede del gobierno nacional y uno de los edificios más representativos del país.

Bombonera

El recorrido continúa por zonas con fuerte identidad cultural como el barrio de San Telmo, conocido por su feria, su arquitectura antigua y su ambiente artístico. También destaca La Boca, famoso por sus casas coloridas y por el estadio La Bombonera, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Estos espacios ofrecen una mirada más popular y tradicional de la ciudad.

Teatro Colón

Otros puntos destacados incluyen la Avenida Corrientes, reconocida por su actividad nocturna y su oferta teatral, y espacios culturales como el Teatro Colón, uno de los más prestigiosos del mundo. También sobresalen lugares como el Ateneo Grand Splendid y el barrio de Palermo, donde se concentran propuestas gastronómicas y espacios verdes. La ciudad se completa con museos, como el Malba y Bellas Artes, parques y zonas modernas como Puerto Madero, que reflejan su diversidad.

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