12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si salís y tomás alcohol todos los fines de semana: tené cuidado

Aunque la mayoría de las personas piensa que tomar una vez a la semana no tiene consecuencias, lo cierto es que los efectos son acumulativos. Cuáles son los riesgos a largo plazo.

Por
Los expertos advierten sobre los peligros de los atracones de alcohol.

Los expertos advierten sobre los peligros de los "atracones" de alcohol.

  • Tomar alcohol en exceso, aunque solo sea un día a la semana, puede tener consecuencias negativas para la salud.
  • Un estudio señaló que el problema son los "atracones" de alcohol, es decir, tomar cinco o más copas seguidas en poco tiempo.
  • El alcohol tiene efectos acumulativos en el organismo que se ven a largo plazo.
  • Puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades como hígado graso, cirrosis, hipertensión y arritmias.

Salir a bailar, ir a una fiesta o juntarse con amigos en un bar son actividades típicas de los viernes o sábados, y es muy habitual tomar unos tragos o cervezas mientras disfrutamos la noche. Sin embargo, tomar alcohol todos los fines de semana puede tener consecuencias negativas para la salud.

Este entrenamiento ayuda a regular el reloj biológico.
Te puede interesar:

Este es el entrenamiento indicado para decirle chau al insomnio: no es caminar

Si bien no hay ningún problema con tomar una copa de vez en cuando, un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que muchas personas que se consideran a sí mismas como "bebedores moderados" terminan dándose un "atracón" de alcohol el fin de semana, definido como cinco o más copas seguidas o en un corto período de tiempo.

Este consumo excesivo, por más que se produzca un solo día a la semana, tiene un efecto acumulativo en el organismo y aumenta el riesgo de sufrir distintas enfermedades en el largo plazo. Aunque no implica que exista un problema de alcoholismo, sí afecta a la salud.

fiesta
Las fiestas del vino, la cerveza y el gin que se destacan en octubre 2024

Las fiestas del vino, la cerveza y el gin que se destacan en octubre 2024

Qué le pasa al cuerpo si salís y tomás alcohol todos los fines de semana

Consumir alcohol todos los fines de semana puede provocar deshidratación, ya que funciona como un diurético: al ir más seguido al baño, el cuerpo pierde líquidos más rápidamente y pueden aparecer síntomas como fatiga o dolor de cabeza, sin mencionar la resaca a la mañana siguiente.

Además, el alcohol interfiere con las fases del sueño profundo, lo que genera un descanso más superficial y menos reparador. Por otro lado, suele contener una gran cantidad de calorías vacías que, si no se compensan con un estilo de vida saludable, pueden provocar un aumento de peso o problemas metabólicos.

A largo plazo, beber alcohol todos los fines de semana aumenta el riesgo de sufrir enfermedades graves como hígado graso, cirrosis, hipertensión y arritmias. También incrementa la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mejor mascota es la que encaja con la vida de cada persona

¿Perro o gato? Qué mascota es mejor para potenciar la longevidad

Lavar el auto protege la salud del conductor y los acompañantes.

¿Sabías que muchos cometen un error al limpiar el auto que puede afectar a la salud? Tenés que estar al tanto

Los compuestos activos del ajo influyen en defensas, corazón y digestión.

Esto le pasa al cuerpo si comés ajo todos los días: lo tenés que saber sí o sí

Esta rutina se basa en la calistenia y trabaja con el propio peso del cuerpo.

Se puede hacer en casa y es una rutina de 420 segundos para eliminar la grasa abdominal

La variedad y el equilibrio son las claves del efecto positivo.

Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

Besar a un hombre con barba podría ser menos seguro que besar a un perro. 

¿Sabías que es más higiénico besar a un perro que a una persona con barba? Los motivos

Rating Cero

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

últimas noticias

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 4 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 4 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 24 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 30 minutos
GAC GS3 Emzoom

Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos

Hace 48 minutos