Esto le pasa al cuerpo si comés pomelo todos los días

Fresco, jugoso y con un sabor que divide opiniones, el pomelo se ganó un lugar en la mesa de quienes buscan opciones más saludables . Su consumo frecuente se asocia con beneficios que van desde la mejora de la digestión hasta el control del peso, pero no todo es color de rosa: en ciertos casos puede traer efectos indeseados.

Este cítrico, originario del sudeste asiático, combina un alto contenido de agua (alrededor del 90%) con una buena dosis de vitamina C, potasio y antioxidantes , elementos que ayudan a mantener la piel firme, reforzar las defensas y proteger las células del estrés oxidativo. También aporta naringenina, un compuesto natural con efectos antiinflamatorios y reguladores del azúcar en sangre, lo que lo vuelve atractivo para personas con diabetes tipo 2.

Sin embargo, comer pomelo todos los días no es para cualquiera . Estudios advierten que puede alterar la absorción de ciertos medicamentos, como los que se usan para reducir el colesterol o tratar la presión alta. Además, su acidez puede resultar agresiva para quienes padecen gastritis o úlceras. Por eso, más que una “fruta milagrosa”, se trata de un alimento que conviene disfrutar con criterio.

rodajas-pomelos

Qué le pasa al cuerpo si comés pomelo todos los días

Incluir pomelo de forma regular puede aportar energía, hidratación y una mejora en la digestión, gracias a su contenido de fibra y agua. Algunas investigaciones también lo vinculan con una leve reducción del colesterol LDL y un efecto positivo sobre la sensibilidad a la insulina.

Además, su aporte de vitamina A y betacarotenos favorece la salud ocular, mientras que los polifenoles contribuyen a mantener el corazón en buena forma. Por otro lado, quienes buscan bajar de peso encuentran en el pomelo un aliado natural, ya que brinda saciedad sin sumar muchas calorías.

Aun así, el principal punto de atención es su interacción con los medicamentos: puede potenciar o bloquear su efecto, lo que en ciertos tratamientos representa un riesgo real. En esos casos, la consulta médica no es opcional.