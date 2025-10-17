Esto le pasa al cuerpo si no consumís azúcar por un mes

El azúcar está presente en bebidas, postres, panes industriales, salsas y hasta en alimentos que no parecen dulces . Su consumo diario, muchas veces inconsciente, supera ampliamente las recomendaciones de los organismos de salud internacionales.

Sin embargo, reducir o eliminar el azúcar agregado puede marcar una gran diferencia. Los expertos advierten que el exceso de este ingrediente se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y deterioro dental . Además, el consumo elevado de azúcares simples provoca picos de energía seguidos de fatiga, lo que afecta tanto el rendimiento físico como el bienestar general.

Para entender cómo reacciona el cuerpo ante un cambio tan drástico, el nutricionista deportivo y especialista en clínica avanzada Carlos Dorado explicó en un video en su cuenta oficial de TikTok qué ocurre cuando una persona deja de consumir azúcar durante un mes . Su análisis detalla tanto los efectos inmediatos como los beneficios visibles a mediano plazo.

Según el especialista, los primeros días pueden ser los más desafiantes. Al suspender el azúcar, el cuerpo experimenta una especie de abstinencia que se manifiesta con fatiga, ansiedad o irritabilidad leve . Esto se debe a que el organismo está acostumbrado a los picos de glucosa y debe readaptarse a una fuente de energía más estable.

Durante la primera semana, la insulina comienza a estabilizarse y la retención de líquidos disminuye de forma notable. El cuerpo empieza a utilizar las reservas de grasa como fuente principal de energía, lo que favorece la pérdida de peso. Además, al bajar los niveles de azúcar en sangre, se reducen los antojos y la sensación de hambre constante.

alimentos azucar

A partir de la tercera semana, los beneficios se vuelven más evidentes. Dorado explica que la piel mejora su firmeza y elasticidad gracias al aumento en la producción de colágeno. Al mismo tiempo, los niveles de energía se estabilizan y el sueño tiende a volverse más reparador. Quienes sostienen esta práctica durante un mes suelen notar una mayor claridad mental y mejor control del apetito.