17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si no consumís azúcar por un mes

Este hábito puede resultar en un punto de inflexión, ya que trae múltiples beneficios para el cuerpo.

Por
Los efectos positivos aparecen tanto a mediano como a largo plazo

Los efectos positivos aparecen tanto a mediano como a largo plazo, según un experto.

FREEPIK

El azúcar está presente en bebidas, postres, panes industriales, salsas y hasta en alimentos que no parecen dulces. Su consumo diario, muchas veces inconsciente, supera ampliamente las recomendaciones de los organismos de salud internacionales.

Te puede interesar:

Fuerte reclamo de familiares y profesionales en ANDIS: "Necesitamos que se implemente la ley de emergencia"

Sin embargo, reducir o eliminar el azúcar agregado puede marcar una gran diferencia. Los expertos advierten que el exceso de este ingrediente se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y deterioro dental. Además, el consumo elevado de azúcares simples provoca picos de energía seguidos de fatiga, lo que afecta tanto el rendimiento físico como el bienestar general.

Para entender cómo reacciona el cuerpo ante un cambio tan drástico, el nutricionista deportivo y especialista en clínica avanzada Carlos Dorado explicó en un video en su cuenta oficial de TikTok qué ocurre cuando una persona deja de consumir azúcar durante un mes. Su análisis detalla tanto los efectos inmediatos como los beneficios visibles a mediano plazo.

alimentos azucar 2

Qué le pasa al cuerpo si no consumís azúcar por un mes

Según el especialista, los primeros días pueden ser los más desafiantes. Al suspender el azúcar, el cuerpo experimenta una especie de abstinencia que se manifiesta con fatiga, ansiedad o irritabilidad leve. Esto se debe a que el organismo está acostumbrado a los picos de glucosa y debe readaptarse a una fuente de energía más estable.

Durante la primera semana, la insulina comienza a estabilizarse y la retención de líquidos disminuye de forma notable. El cuerpo empieza a utilizar las reservas de grasa como fuente principal de energía, lo que favorece la pérdida de peso. Además, al bajar los niveles de azúcar en sangre, se reducen los antojos y la sensación de hambre constante.

alimentos azucar

A partir de la tercera semana, los beneficios se vuelven más evidentes. Dorado explica que la piel mejora su firmeza y elasticidad gracias al aumento en la producción de colágeno. Al mismo tiempo, los niveles de energía se estabilizan y el sueño tiende a volverse más reparador. Quienes sostienen esta práctica durante un mes suelen notar una mayor claridad mental y mejor control del apetito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este ejercicio es ideal para quemar grasa y fortalecer el cuerpo.

El ejercicio rápido y sencillo que libera el estrés y elimina mucha grasa

play

Movilización a ANDIS: tras forcejeos, los familiares ingresaron a la sede para reclamar por la Ley de Emergencia

Especialistas del Hospital de Clínicas explicaron los riesgos de tomar medicamentos para el dolor de cabeza sin recomendación de médicos

Por qué no hay que automedicarse ante un dolor de cabeza

Llegó a consumir hasta doce tazas por día.

Era adicta al café y un dolor de cabeza constante la hizo ir al médico: en el diagnóstico descubrió lo peor

un experto revelo que la soledad afecta a la longevidad tanto como una mala alimentacion: que dijo

Un experto reveló que la soledad afecta a la longevidad tanto como una mala alimentación: qué dijo

Las harinas refinadas están en muchos productos de panadería.

Esto le pasa al cuerpo si no comés harina refinada durante un mes

Rating Cero

Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Joaquín Furriel protagoniza esta impactante película.
play

Está en Netflix, es una película de suspenso profundo y volvió a ser un éxito

Charlie Kelmeckis es un joven tímido y reservado que enfrenta su primer año de secundaria.
play

La película que está en Netflix, la protagoniza Emma Watson y te emociona una y otra vez

Marvel demuestra que la coexistencia de diferentes estilos y perspectivas dentro de un mismo universo narrativo permite que cada franquicia conserve su identidad, mientras contribuye a una visión compartida. 

Marvel reveló que Spiderman y Daredevil compartirán más historias en el futuro

Fiesta de disfraces San Nicolás 2025, con grilla confirmada.

Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025: se confirmó el line up, con artistas de primer nivel

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

últimas noticias

Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

La recriminación de Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada"

Hace 7 minutos
Un espacio que combina gastronomía artesanal, ambientación exótica y noches musicales.

Cocina, música y arte bajo los Arcos del Rosedal

Hace 41 minutos
Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

Colapinto afronta la primera práctica libre y la clasificación a la Sprint en el GP de Estados Unidos

Hace 1 hora
Eugenia y el Peque se casaron por civil este jueves.

Quién es Eugenia De Martino, la modelo que se casó con Diego Schwartzman

Hace 1 hora
Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

Hace 1 hora