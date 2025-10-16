16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si no comés harina refinada durante un mes

Las harinas blancas están presentes en infinidad de alimentos, pero consumirlas en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud. Cuáles son las mejores opciones para reemplazarlas.

Por
Las harinas refinadas están en muchos productos de panadería.

Las harinas refinadas están en muchos productos de panadería.

Las harinas refinadas están presentes en una gran cantidad de alimentos que comemos todos los días, como el pan, la pizza, las galletitas, las pastas y una gran variedad de productos de panadería. Sin embargo, consumirlas en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud.

De qué se trata este ejercicio simple y efectivo.
Te puede interesar:

El ejercicio rápido para hacer en casa y quemar grasa

Cuando hablamos de harinas refinadas nos referimos a las típicas harinas blancas que se consiguen en cualquier supermercado. Su color y textura son el resultado de un proceso industrial que elimina el salvado y el germen del trigo y deja solo el endospermo, rico en almidón.

Este procedimiento favorece la conservación de los alimentos y reduce los costos de producción pero, por otro lado, elimina los nutrientes más importantes del trigo. Además, por su alto contenido de almidón, eleva rápidamente los niveles de azúcar en sangre y puede contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas.

Harina

Qué le pasa al cuerpo si no comés harina refinada durante un mes

Distintos estudios señalan que alcanza con dejar de consumir harinas refinadas durante un mes para empezar a ver los primeros efectos positivos en la salud. Sin embargo, los especialistas advierten que en los primeros días es común notar un bajón de energía, dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad.

Una investigación de la Universidad de los Andes indicó que dejar las harinas blancas puede mejorar significativamente la salud metabólica y digestiva. Entre los beneficios se destacan una mayor estabilidad en los niveles de azúcar en sangre, leve pérdida de peso, disminución de triglicéridos y regulación de la presión arterial.

Los expertos aconsejan reemplazar las harinas refinadas por otras alternativas más saludables, como las integrales (trigo, avena o centeno), que conservan un alto contenido de fibra y nutrientes esenciales, o por opciones sin gluten (almendra, coco y arroz integral).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde Emergencias resaltaron que el primer eslabón de la cadena de supervivencia es la acción ciudadana.

Día Mundial de la RCP: la habilidad que puede salvar hasta 50.000 vidas cada año en Argentina

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Sostiene que la clave está en mantenerse ocupado, comer bien y no perder el contacto con lo que hacer.

Tiene más de 100 años y sigue administrando dos granjas con múltiples actividades: cuál es su clave para la longevidad

Trabajadores del Garrahan marcharán a Olivos para exigir la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica

Trabajadores del Garrahan marcharán a Olivos para exigir la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica

Conocé este caso que sorprende a todos los especialistas en salud.

Creyó que iba a ser mamá pero el diagnóstico médico reveló algo impensado: qué fue

Hacer estos ejercicios tres veces a la semana alcanza para ver resultados.

El ejercicio de 36 segundos para que crezcan tus músculos: corto y efectivo

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 10 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 20 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 24 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 27 minutos
Si vas a Uruguay, si o si debés visitar este sitio, según expertos en turismo.

Con canotaje y atardeceres increíbles: así es el pueblo uruguayo al que es fácil llegar

Hace 29 minutos