Esto le pasa al cuerpo si comés helado todos los días durante el verano Su ingesta diaria puede parecer inofensivo, pero su exceso afecta la salud metabólica. Elegir versiones naturales y cuidar las porciones ayuda a disfrutarlo sin riesgos.







Comer helado a diario incrementa la ingesta de azúcares simples y grasas saturadas. Redes sociales

El helado puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero su consumo diario implica riesgos si no se controla la cantidad.

Aunque contiene nutrientes derivados de los lácteos, su alto contenido de azúcar y grasa lo convierte en un alimento que debe moderarse.

Los estudios científicos no muestran beneficios directos del helado sobre la salud, y sus efectos positivos suelen estar asociados a otros factores de la dieta.

Consumirlo todos los días puede aumentar el riesgo de sobrepeso, caries y enfermedades metabólicas si no se equilibra con una buena nutrición. Durante el verano, pocas tentaciones resultan tan irresistibles como un helado. Su frescura y variedad de sabores lo convierten en un clásico para aliviar el calor, pero surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede si se convierte en un hábito diario? Los especialistas coinciden en que, aunque no es un alimento prohibido, su consumo frecuente puede generar efectos negativos en el organismo.

El helado contiene componentes nutritivos como el calcio y algunas proteínas, pero también presenta altas cantidades de azúcar y grasa. Por ese motivo, los expertos remarcan que la clave está en la moderación. Incorporarlo de forma ocasional dentro de una dieta equilibrada no representa un problema, pero hacerlo todos los días puede alterar el metabolismo y favorecer el aumento de peso.

Además, en los últimos años diversos estudios analizaron su impacto en la salud. Algunos dan a entender que su ingesta moderada no estaría relacionada con un mayor riesgo cardiovascular, aunque las conclusiones deben tomarse con cautela. La mayoría de las investigaciones apuntan a que los posibles beneficios no provienen del helado en sí, sino de los hábitos generales de quienes lo consumen dentro de una alimentación balanceada.

helado de chocolate Qué le pasa al cuerpo si como helado todos los días durante el verano Los nutricionistas explican que comer helado a diario incrementa la ingesta de azúcares simples y grasas saturadas, lo que puede favorecer la resistencia a la insulina, el sobrepeso y los problemas cardiovasculares. El exceso de azúcar, además, afecta la salud dental y aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 o ciertos tipos de cáncer relacionados con una dieta desequilibrada.

Un estudio citado por el especialista Duane Mellor, de la Aston University, analizó a personas con diabetes tipo 2 que comían helado dos veces por semana y encontró un 12% menos de riesgo de enfermedad cardíaca en comparación con quienes no lo consumían. Pese a eso, el propio autor aclaró que la relación no era causal, sino que dependía de otros factores como la calidad general de la dieta. En otras palabras, quienes cuidaban su alimentación eran los mismos que podían disfrutar el postre sin consecuencias graves.

helado de chocolate 2 Por eso, los expertos recomiendan no eliminarlo por completo, sino elegir versiones más livianas o consumir porciones pequeñas. Los helados artesanales con frutas naturales o los de base de yogur son alternativas más saludables. En cambio, las versiones industriales suelen contener jarabes, aditivos y grasas hidrogenadas que afectan la digestión y el sistema cardiovascular. Para quienes buscan obtener calcio o probióticos, existen opciones más equilibradas como el yogur natural, la leche o el queso. Si se desea incluir helado a diario, debe hacerse dentro de un plan alimentario variado, manteniendo un control de calorías y actividad física regular.