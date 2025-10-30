Esto le pasa al cuerpo si como kiwi a la noche antes de dormir Es una de las frutas más recomendadas por especialistas ya que es rica en agua, vitamina C, fibras e hidratos de carbono. Entre sus múltiples beneficios, puede ayudar a descansar por más tiempo y de forma más efectiva. Por







Comer dos kiwis una hora antes de acostarse tiene muchos beneficios. Netflix

El kiwi es rico en hidratos de carbono, fibra, calcio, potasio y vitamina C.

También es rico en melatonina, el nutriente que regula los ciclos del sueño.

Un estudio reveló que comer dos kiwis antes de acostarse mejora la duración y calidad del sueño.

También ayuda a conciliar el sueño más rápidamente. Las frutas son parte fundamental de una dieta balanceada; de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir entre siete y ocho porciones por día. Entre los múltiples beneficios que aportan a la salud, algunas ayudan a favorecer el sueño, como es el caso del kiwi.

Si bien es originario de China, su versión actual, con una piel marrón y un interior verde brillante, procede de una semilla modificada que se cultiva en Nueva Zelanda. Está compuesto en su mayor parte por agua, pero también es rico en hidratos de carbono, fibra, calcio, potasio y vitaminas del complejo B, C y K.

El kiwi es muy recomendado por médicos y nutricionistas ya que fortalece el sistema inmunitario: una sola fruta aporta alrededor de 50 miligramos de vitamina C, el equivalente a 60% de la dosis diaria recomendada para un adulto. También tiene efectos antioxidantes, mejora la digestión, activa el cerebro y previene enfermedades cardiovasculares.

KIWI FREEPIK Qué le pasa al cuerpo si como kiwi a la noche antes de dormir Un estudio de la Universidad Tecnológica Atlántica de Donegal, en Irlanda, liderado por Rónán Doherty y publicado en la revista Nutrients, reveló que comer dos kiwis una hora antes de acostarse durante cuatro semanas mejora notablemente la calidad y duración del sueño en deportistas de alto rendimiento.

En particular, descubrieron que consumir dos frutas una hora antes de ir a dormir puede reducir en un 50% el tiempo que se necesita para quedarse dormido. Además, los atletas también mostraron mejoras en su recuperación física y reducciones en los niveles de estrés general y estrés deportivo.

Al mismo tiempo, comer kiwi antes de dormir también prolonga la duración del sueño y aumenta su eficiencia. Esto se debe a que es rico en nutrientes como la melatonina, que regula los ciclos del sueño, y la serotonina, que influye en el estado de ánimo y el descanso.