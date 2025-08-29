Esto es lo que debés saber si te picó una avispa Aunque en la mayoría de los casos se trata de situaciones que no revisten gravedad, es importante saber cómo reaccionar. Por







Las picaduras de las avispas deben ser curadas de una forma específica

Las picaduras de insectos suelen ser un problema frecuente durante gran parte del año, y en especial cuando se trata de avispas. Este tipo de incidentes, que pueden ocurrir tanto en espacios urbanos como en zonas de mayor contacto con la naturaleza, generan preocupación inmediata por las molestias que provocan.

El dolor, la hinchazón y la irritación son respuestas habituales del cuerpo, pero en ciertos contextos puede ser necesario prestar más atención. Por eso, conocer algunas recomendaciones básicas resulta fundamental para actuar de manera rápida y adecuada.

Qué hacer ante la picadura de una avispa - Picadura avispa Ante una picadura de avispa, lo primero es alejarse del lugar, ya que al picar liberan feromonas que pueden atraer a otros miembros de la colonia y provocar nuevos ataques. Luego, conviene lavar la zona con abundante agua fría y jabón, y aplicar un antiséptico suave. Para reducir el dolor y la hinchazón, se recomienda colocar un hielo envuelto en un paño durante unos diez minutos. También es importante retirar anillos u objetos que puedan comprimir la zona afectada.

En cuanto al tratamiento, se pueden usar analgésicos orales como paracetamol para aliviar el dolor y antihistamínicos para disminuir la picazón y la reacción local. Otra opción es aplicar una crema con corticoides de uso tópico, como la hidrocortisona.

Si la picadura es múltiple, se encuentra en una zona sensible o la persona es alérgica, es fundamental buscar atención médica de inmediato llamando al 112. En estos casos, la rapidez en el tratamiento puede ser determinante. Ante una reacción anafiláctica, puede ser necesaria una inyección de epinefrina (adrenalina). Si la persona lleva un autoinyector, es recomendable asistirla en su uso.