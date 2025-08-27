27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Qué debés hacer si te pica una abeja: estos son los 3 pasos claves

Hay procedimientos simples y efectivos. Saber cómo actuar reduce riesgos y previene complicaciones tras una picadura.

Por
Cada año

Cada año, miles de personas se dirigen a los servicios de urgencias luego de sufrir una picadura.

Freepik

Las picaduras de abejas y avispas son más comunes de lo que parece y, aunque la mayoría provocan solo dolor y enrojecimiento, también pueden desencadenar reacciones alérgicas peligrosas. Saber cómo actuar de inmediato puede diferenciar pasar ese momento como una molestia pasajera o como una situación de riesgo.

Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda.
Te puede interesar:

Esta mascarilla es ideal para reducir la papada y se puso de moda: cómo funciona

Cada año, miles de personas se dirigen a los servicios de urgencias luego de sufrir una picadura. La gran mayoría presenta reacciones locales, que suelen resolverse con cuidados básicos en el hogar. Pese a eso, un pequeño porcentaje desarrolla síntomas graves que requieren atención médica urgente, ya que la anafilaxia puede convertirse en una amenaza para la vida si no se trata de inmediato.

Ante este escenario, es muy importante reconocer los signos de alarma y aplicar medidas rápidas y efectivas. Actuar en los primeros minutos no solo ayuda a reducir el dolor, la inflamación y la picazón, sino que también permite prevenir complicaciones y evitar visitas innecesarias al hospital.

Abejas 7-11-24.png

Qué hacer si te pica una abeja

El primer paso consiste en retirar el aguijón lo antes posible. A diferencia de las avispas, las abejas dejan incrustado su aguijón junto a una pequeña bolsa de veneno que sigue liberando toxinas. Para quitarlo, lo más recomendable es raspar suavemente la zona con un objeto plano como una tarjeta o un cuchillo sin filo. No conviene usar pinzas ni apretar el área, ya que podría liberarse más veneno y aumentar la irritación.

Una vez extraído el aguijón, lo indicado es aplicar una compresa fría sobre la zona. El frío ayuda a calmar el dolor y disminuir la hinchazón. Además, un antihistamínico tomado por vía oral o aplicado en crema puede ser útil para aliviar la picazón y la molestia en la piel. Es importante no colocar hielo de manera directa por tiempos prolongados para evitar irritaciones adicionales.

Abeja

El tercer paso es elevar la parte afectada, especialmente si la picadura fue en brazos o piernas. Mantener la zona levantada favorece la circulación y contribuye a reducir la inflamación. Aunque la hinchazón puede resultar llamativa, suele tratarse de una reacción normal que desaparece en pocos días sin dejar consecuencias.

En cambio, si aparecen signos de reacción alérgica generalizada, como dificultad para respirar, hinchazón en la lengua o mareos, se debe buscar ayuda médica urgente. Quienes ya saben que son alérgicos deberían llevar siempre un autoinyector de epinefrina, ya que este medicamento puede salvar vidas en casos de anafilaxia.

Noticias relacionadas

Pequeñas acciones como caminar durante los descansos, usar las escaleras o estirarse entre tareas contribuyen al bienestar físico y mental.

La inteligencia artificial reveló cuáles son los mejores hábitos para fortalecer la memoria

Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

Estas son las mejores ideas para reciclar una botella de plástico

En moda primavera 2025, este tono aparece en prendas livianas, trajes y accesorios, aportando frescura y luminosidad.

Adiós al bordó: este es el color que será tendencia en moda en primavera

Una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

Ni leche ni queso: el ingrediente secreto para que la polenta rellena quede muy cremosa

Este pueblo serrano no solo invita a recorrer museos y casas históricas, sino también a caminar por senderos, descansar junto a los arroyos y descubrir construcciones con un fuerte simbolismo.

Viajar a Córdoba: el pueblito que es un refugio del arte, la naturaleza y la cultura

Uno de los pueblos más históricos y tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

El destino que está cerca de Buenos Aires, mezcla mucha historia y cultura: ideal para escapadas

Rating Cero

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Hace 12 minutos
La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 19 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 20 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 22 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 29 minutos