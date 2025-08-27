Qué debés hacer si te pica una abeja: estos son los 3 pasos claves Hay procedimientos simples y efectivos. Saber cómo actuar reduce riesgos y previene complicaciones tras una picadura. Por







Cada año, miles de personas se dirigen a los servicios de urgencias luego de sufrir una picadura. Freepik

Las picaduras de abejas y avispas son más comunes de lo que parece y, aunque la mayoría provocan solo dolor y enrojecimiento, también pueden desencadenar reacciones alérgicas peligrosas. Saber cómo actuar de inmediato puede diferenciar pasar ese momento como una molestia pasajera o como una situación de riesgo.

Cada año, miles de personas se dirigen a los servicios de urgencias luego de sufrir una picadura. La gran mayoría presenta reacciones locales, que suelen resolverse con cuidados básicos en el hogar. Pese a eso, un pequeño porcentaje desarrolla síntomas graves que requieren atención médica urgente, ya que la anafilaxia puede convertirse en una amenaza para la vida si no se trata de inmediato.

Ante este escenario, es muy importante reconocer los signos de alarma y aplicar medidas rápidas y efectivas. Actuar en los primeros minutos no solo ayuda a reducir el dolor, la inflamación y la picazón, sino que también permite prevenir complicaciones y evitar visitas innecesarias al hospital.

Abejas 7-11-24.png Qué hacer si te pica una abeja El primer paso consiste en retirar el aguijón lo antes posible. A diferencia de las avispas, las abejas dejan incrustado su aguijón junto a una pequeña bolsa de veneno que sigue liberando toxinas. Para quitarlo, lo más recomendable es raspar suavemente la zona con un objeto plano como una tarjeta o un cuchillo sin filo. No conviene usar pinzas ni apretar el área, ya que podría liberarse más veneno y aumentar la irritación.

Una vez extraído el aguijón, lo indicado es aplicar una compresa fría sobre la zona. El frío ayuda a calmar el dolor y disminuir la hinchazón. Además, un antihistamínico tomado por vía oral o aplicado en crema puede ser útil para aliviar la picazón y la molestia en la piel. Es importante no colocar hielo de manera directa por tiempos prolongados para evitar irritaciones adicionales.