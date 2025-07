Esto dice la psicología sobre soñar con una persona fallecida: ¿qué está pasando por nuestra mente?

Soñar con una persona que ya no está viva puede despertar emociones intensas , desde la nostalgia hasta el consuelo. Estos episodios no son sólo coincidencias ni fantasías desconectadas de la realidad, ya que la psicología los interpreta como manifestaciones del proceso de duelo y de la necesidad de dar sentido a una pérdida importante. La mente, incluso mientras dormimos, continúa elaborando emociones y experiencias que no se logran resolver estando despiertos.

Durante el sueño, el cerebro no se apaga. Por el contrario, permanece activo, reorganizando recuerdos, gestionando emociones y eliminando lo que ya no es relevante. La fase REM, en particular, es el momento donde se producen los sueños más complejos, conectando vivencias recientes con sentimientos profundos. Desde una perspectiva psicológica, los sueños funcionan como un lenguaje simbólico del inconsciente, donde lo que no se dice en la vigilia puede encontrar una vía de expresión.